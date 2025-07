Família tem sonho da casa própria, mas é lar, não imóvel, diz Patriani

Valter Patriani, fundador da construtora Patriani, disse que os clientes têm o sonho da casa própria, mas é "sonho de lar, não de imóvel". Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Ventilação cruzada. Na entrevista, Patriani explica que os prédios da construtora têm ventilação cruzada por ter duas varandas. "Quando você abre as duas varandas, o vento passa por dentro do prédio. É um prédio que não tem vizinho na frente e vizinho atrás. O teu apartamento é único, para frente e para trás. Isto não tem nada de eletrônico, mas é uma delícia morar em um apartamento com ventilação cruzada", diz.

Janela acima da pia da cozinha. Além disso, diz ele, os banheiros têm ventilação natural, e a cozinha tem janela acima da pia. "Quando a Patriani fala em inovação, é inovação na planta", declara.

Eu fui cliente de muitas construtoras. As plantas eram meio todas parecidas. Não havia muita inovação, porque a planta era feita pela engenharia para dar escala para a engenharia. Aí nós começamos a fazer plantas que custavam um pouquinho mais também, mas que tinham que parecer com o sonho da família.

Inovação no resultado. Patriani diz, na entrevista, que se a inovação não tiver resultado, o cliente não percebe. "Nós precisamos fazer prédio que seja bom para as pessoas, e não bom para a construtora", afirma. Segundo ele, em geral, as construtoras tentam maximizar a obra. "Querem por um banheiro atrás do outro para usar a mesma rede. Só que precisa perguntar se ficou bom para morar. É a diferença de imóvel e lar."

Quando você coloca muita tecnologia e inovação, tem que pensar isso para gente, não para obra. Você precisa pensar no foco do cliente, porque o cliente está comprando um lar, não está comprando um prédio.

Ele está comprando um sonho de uma vida feliz com a sua família, não exatamente um imóvel.

A Patriani foi criada em 2012, em Santo André (SP). É uma construtora que faz imóveis residenciais e comerciais de médio e alto padrão. Os empreendimentos têm recursos como coworkings, elevadores regenerativos (a energia gerada durante a descida do elevador é reutilizada, sendo devolvida para a rede elétrica do prédio), geradores para o condomínio e fazendas solares no topo dos prédios.