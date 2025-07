Valor do salário mínimo teve reajuste de 7,5% em 2025; veja quantia atual

O valor atualizado do salário mínimo nacional começou a ser creditado na conta dos trabalhadores em fevereiro, já com o novo piso estabelecido em R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste esteja em vigor desde janeiro, os pagamentos só ocorreram em fevereiro porque os salários são sempre pagos no mês posterior ao da atividade exercida. Por isso, a correção passou a aparecer no contracheque a partir desse mês.

O salário mínimo representa o menor valor mensal que um profissional pode receber por serviços prestados com carteira assinada. Ele também serve como base de cálculo para aposentadorias, auxílios assistenciais e demais benefícios administrados pelo governo federal.

Com o novo valor, houve um acréscimo de R$ 106, o que corresponde a um reajuste de 7,5% — percentual que supera a inflação do período. Ainda assim, o aumento foi limitado por conta das medidas de contenção de gastos aprovadas no final de 2024.

A metodologia anterior para definir o valor do salário mínimo considerava a reposição integral da inflação pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que tende a ser mais vantajoso para os trabalhadores do que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), além da variação do PIB (Produto Interno Bruto). Se essa fórmula tivesse sido mantida, o valor atual chegaria a R$ 1.525.

Com as novas diretrizes, foi incluído um terceiro critério: um limite máximo de 2,5% para o crescimento das despesas. Assim, mesmo que o PIB apresente alta de 3,2%, por exemplo, o reajuste será limitado a esse teto.

O valor do salário mínimo influencia diretamente nos pagamentos do INSS e nos programas sociais. Por isso, o governo busca controlar aumentos significativos para evitar impactos severos nas contas públicas, especialmente em um cenário de ajuste fiscal.