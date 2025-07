Unigel propõe suspensão de obrigações financeiras em meio a desafios no setor

(Reuters) - A Unigel disse na noite de quarta-feira que está em negociação com seus credores para formalizar um acordo em que busca suspender temporariamente a exigibilidade de suas obrigações pecuniárias, devido ao que chamou de "cenário desafiador enfrentado globalmente pela indústria química" meses após homologar pedido de recuperação extrajudicial.

Em comunicado ao mercado, a empresa disse que apesar da proposta de standstill, toda a sua cadeia produtiva permanece sendo completamente atendida.

"A Unigel entende que a temporária suspensão de desembolsos no curto prazo é a estratégia mais adequada para, de um lado, fortalecer a estrutura de capital da companhia e, do outro, permitir o foco na manutenção da excelência em suas atividades operacionais e investimentos em portfólio", disse.

A Unigel teve o seu pedido de recuperação extrajudicial homologado em janeiro.

No mesmo comunicado, a empresa informou que permanece comprometida com a continuidade de suas operações e com a conclusão da nova planta de ácido sulfúrico em Camaçari, na Bahia.

A petroquímica disse que o início das operações da planta está previsto para o começo de 2026 e acrescentará "fonte relevante de geração de caixa operacional".

