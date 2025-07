Unhas e cabelos fracos podem ser sinal de falta de nutrientes; como tratar

Unhas quebradiças, que descamam com facilidade, e cabelos frágeis, opacos ou com queda excessiva são queixas comuns em consultórios dermatológicos e nutricionais. Embora fatores como estresse, alterações hormonais e uso de cosméticos tenham influência, é fundamental considerar que a causa também pode estar no prato.

VivaBem consultou especialistas para entender como a alimentação e a falta de certos nutrientes podem impactar na saúde capilar e das unhas. Veja a seguir dicas de como identificar, evitar e tratar o problema de forma segura e eficaz.

Por que unhas e cabelos podem enfraquecer?

Unhas e cabelos são formados, em grande parte, por queratina, uma proteína produzida pelo organismo que depende da disponibilidade de nutrientes específicos para sua síntese. Quando essas estruturas ficam fracas, com quebra frequente, crescimento lento ou alterações de coloração, isso pode indicar que o corpo está priorizando outras funções vitais por conta de carências nutricionais.

Imagem: Getty Images

"Falta de nutrientes, má qualidade da alimentação, nível de estresse, excesso de cafeína, sono ruim, jejum prolongado e, algumas vezes, alterações hormonais podem ocasionar queda e enfraquecimento", explica a nutricionista Renata Buzzini.

Segundo a médica nutróloga Marcella Garcez, as deficiências mais comuns associadas a queda de cabelo e fragilidade das unhas envolvem ferro, zinco, biotina, vitamina D, vitaminas do complexo B (principalmente B5, B9 e B12), proteínas e ácidos graxos essenciais. "Esses nutrientes são fundamentais para o ciclo capilar, formação da matriz das unhas e manutenção da integridade celular,"

Quando o problema vai além da alimentação

Embora a alimentação seja uma peça-chave, nem sempre é a causa exclusiva. De acordo com a dermatologista e tricologista Stefany Casagrandi, o enfraquecimento de unhas e cabelo pode ser sintoma de uma condição clínica subjacente, como infecções virais (dengue ou covid-19), distúrbios hormonais (como hipotireoidismo) ou até mesmo estresse físico, como ocorre após uma cirurgia.

"As alterações nessas estruturas vão refletir até mesmo doenças sistêmicas. Às vezes, um emagrecimento rápido, mesmo sem deficiência nutricional, pode desencadear queda capilar ou fragilidade ungueal", alerta a médica. Ela reforça que quadros como alopecia androgenética, psoríase, eflúvio telógeno ou mesmo tumores benignos (como o glômico) podem estar por trás das alterações.

Principais sinais de alerta

Imagem: Getty Images

No couro cabeludo:

Sensibilidade e dor

Queda de mais de 100 fios por dia

Descamação ou coceira persistente

Visualização do couro cabeludo por transparência

Afinamento progressivo dos fios

Nas unhas:

Descamação e ressecamento

Rachaduras, linhas ou sulcos profundos

Descolamento da lâmina ungueal

Alterações de cor

Crescimento muito lento

"O afinamento capilar, o aumento da testa e o surgimento de sulcos nas unhas são sinais de que há algo errado. É fundamental procurar um especialista para uma avaliação clínica detalhada", orienta Stefany Casagrandi.

Nutrientes essenciais

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Proteínas

Tanto unhas quanto cabelos são formados majoritariamente por queratina. "Comer pouca proteína pode ser ruim para a saúde dos fios e das unhas, afinal, elas são compostas em grande parte por essa substância", explica Renata Buzzini.

Fontes de proteína: ovos, carnes, laticínios, leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico) e cereais integrais

Vitaminas do complexo B

A vitamina B7 (biotina) é uma das mais conhecidas por seu papel na saúde capilar e ungueal. No entanto, outras vitaminas do grupo B, como B1, B6, B9 e B12, também contribuem para o crescimento, brilho e vitalidade.

Fontes de vitaminas do complexo B: carnes, ovos, peixes, cereais integrais, banana e amendoim

Ferro

Deficiências de ferro podem levar à anemia, que afeta o transporte de oxigênio para tecidos como pele, unhas e cabelo. "A fadiga costuma ser o principal sintoma, mas também pode se manifestar por meio de unhas e cabelos quebradiços", diz Buzzini.

Fontes de ferro: carnes vermelhas, peixes, fígado, folhas verdes escuras e leguminosas

Imagem: Thinkstock

Zinco

O mineral é essencial para a renovação celular e atua diretamente na metabolização de proteínas e vitaminas relacionadas ao crescimento capilar. "Ajuda a controlar a oleosidade e favorece o crescimento saudável dos fios", complementa a nutricionista.

Fontes de zinco: carne bovina, frutos-do-mar, ovos, sementes e quinoa

Vitamina C

Além de estimular a produção de colágeno, melhora a absorção de ferro e contribui para a elasticidade dos tecidos.

Fontes de vitamina C: frutas cítricas (laranja, limão, acerola), kiwi, manga, pimentão, morango e tomate

Vitamina D, E, selênio e ômega-3

Segundo os especialistas, esses nutrientes têm ação anti-inflamatória e antioxidante, favorecendo o brilho dos cabelos e fortalecendo a lâmina ungueal.

Fontes vitamina D, E, selênio e ômega-3: peixes gordurosos, castanhas, abacate, azeite de oliva e gema de ovo

Cisteína e silício orgânico

A cisteína é um aminoácido essencial para a formação da queratina. Já o silício orgânico, embora ainda em estudo, tem mostrado potencial para fortalecer cabelos e unhas. "Mas ambos devem ser usados com acompanhamento", ressalta Stefany Casagrandi.

Quando suplementar?

Imagem: Getty Images/iStockphoto

A suplementação não deve ser encarada como primeira escolha. "O tratamento começa sempre com a correção alimentar", reforça Renata Buzzini.

"A suplementação é indicada quando há confirmação laboratorial de carências, baixa biodisponibilidade ou demandas aumentadas, como gestação, vegetarianismo restritivo, doenças intestinais, uso crônico de medicamentos ou envelhecimento", afirma Marcella Garcez.

A dermatologista Stefany Casagrandi complementa que a suplementação deve ser personalizada, sempre com base no diagnóstico correto. "Excesso de vitaminas também faz mal. Não recomendo suplementação por conta própria, mesmo com fórmulas naturais. O momento certo de usar vitaminas pode não ser o início do tratamento, mas sim em uma fase posterior."

E os tratamentos dermatológicos?

Nos consultórios dermatológicos, o foco inicial é identificar a causa do enfraquecimento. "O tratamento vai ser determinado de acordo com o diagnóstico. Se a causa for sistêmica, como uma alteração na tireoide, tratar a base já ajuda a melhorar cabelo e unhas", explica Casagrandi.

Entre os recursos clínicos, podem ser indicados procedimentos como intradermoterapia, uso de loções estimulantes, laser e microagulhamento, além do suporte com suplementos orais e tópicos.

"No caso das unhas, muitas vezes o problema está relacionado ao trauma pelo uso inadequado de calçados ou de cosméticos agressivos", aponta a tricologista. "Já nos cabelos, afinamento e transparência do couro cabeludo podem sinalizar alopecia androgenética, que precisa ser acompanhada com atenção."

Antes de recorrer a vitaminas industrializadas, é preciso olhar para o estilo de vida de forma mais ampla. Uma alimentação balanceada, sono adequado, manejo do estresse e hidratação diária são os primeiros passos para que os cabelos e unhas expressem saúde de dentro para fora.

Unhas frágeis e cabelos quebradiços não devem ser encarados apenas como questões estéticas. Muitas vezes, são sinais que o corpo está tentando enviar —e que, com o suporte de profissionais qualificados, podem ser interpretados e tratados com segurança.

Busque sempre orientação médica ou nutricional antes de iniciar qualquer tipo de suplementação ou tratamento.

Fontes: Stefany Santos Casagrandi, médica dermatologista com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, fellow em Tricologia pela Faculdade de Medicina de Botucatu (Unesp) e mestranda do programa de Patologia com ênfase em tricologia pela Unesp; Marcella Garcez Duarte, médica nutróloga e professora e diretora do Departamento de Fitoterápicos e Nutracêuticos da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN); Renata Buzzini, nutricionista especializada em Saúde da Mulher pela Faculdade de Saúde Pública (USP) e especializada em Adolescência pelo Departamento de Especialidades Pediátricas da Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina (Unifesp/EPM).