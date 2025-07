Última temporada de "Round 6" leva Netflix a superar previsões de lucros

Por Lisa Richwine e Dawn Chmielewski

LOS ANGELES (Reuters) - A última temporada do fenômeno global "Round 6" ajudou a Netflix a superar as previsões de lucros de Wall Street para o segundo trimestre, e o serviço de streaming aumentou sua projeção de receita para o ano.

As ações da empresa, que haviam subido quase 44% este ano antes dos resultados desta quinta-feira, caíam 1%, para US$1.260 nas negociações estendidas. A empresa disse que sua projeção de receita mais alta "reflete principalmente o enfraquecimento do dólar norte-americano".

De abril a junho, a Netflix registrou lucro diluído por ação de US$7,19. Isso superou a estimativa de US$7,08 dos analistas consultados pela LSEG.

A empresa aumentou a projeção de receita para 2025 para US$44,8 bilhões a US$45,2 bilhões, citando o enfraquecimento do dólar norte-americano, além do "crescimento saudável de membros e vendas de anúncios". Sua projeção anterior era de até US$44,5 bilhões.

A Netflix vem criando um serviço com suporte de anúncios para atrair espectadores sensíveis ao preço, embora tenha dito que a publicidade não será o principal fator de crescimento da receita este ano. Ela também adicionou eventos ao vivo, como a luta livre da WWE, para atrair anunciantes e espectadores.

"Há poucas surpresas, já que a Netflix é agora uma máquina bem lubrificada", disse o analista da PP Foresight, Paolo Pescatore, sobre o relatório de lucros. "A publicidade ainda continua sendo um objetivo estratégico fundamental e que levará um pouco mais de tempo para ser alcançado."

No trimestre recém-encerrado, o lucro líquido foi de US$3,1 bilhões, superando as previsões de US$3,06 bilhões. A receita totalizou US$11,08 bilhões, acima da projeção de US$11,07 bilhões dos analistas.

A Netflix lançou a terceira e última temporada do drama distópico coreano "Round 6" alguns dias antes do fim do segundo trimestre, em junho. O programa é o mais popular da Netflix que não está em inglês na história do serviço de streaming. A terceira temporada acumulou 122 milhões de visualizações, informou a Netflix.

Outros lançamentos durante o trimestre incluíram "Sirens", "As Quatro Estações do Ano" e a terceira temporada de "Ginny e Georgia".

A pioneira do streaming de vídeo parou de divulgar os números trimestrais de assinantes este ano e, em vez disso, pediu aos investidores que se concentrassem no lucro como uma medida de seu sucesso.

A empresa disse que o crescimento de membros estava acima de sua previsão, mas ocorreu no final do trimestre, o que limitou o impacto sobre a receita do segundo trimestre.

Olhando para o futuro, a Netflix projetou uma receita de US$11,5 bilhões e um lucro líquido de quase US$3 bilhões. Analistas haviam projetado US$11,3 bilhões e US$ 2,9 bilhões.

A empresa também tem novas temporadas de duas de suas principais séries que serão lançadas no final deste ano. "Wandinha" retorna em agosto, e os episódios finais de "Stranger Things" serão lançados em novembro e dezembro.