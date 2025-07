Ucrânia nomeia novo governo na maior reformulação em tempo de guerra

Por Anastasiia Malenko e Max Hunder

KIEV (Reuters) - O Parlamento ucraniano nomeou a primeira pessoa para o cargo de premiê do país em cinco anos na quinta-feira, parte de uma grande reformulação do gabinete com o objetivo de revitalizar o governo em tempo de guerra, à medida que as perspectivas de paz com a Rússia se tornam escassas.

Yulia Svyrydenko, de 39 anos, foi encarregada pelo presidente Volodymyr Zelenskiy, como primeira-ministra, de impulsionar a produção doméstica de armas e revitalizar a economia ucraniana, que depende de empréstimos.

Em um discurso no Parlamento, Zelenskiy disse que espera que seu novo governo aumente a participação de armas nacionais no campo de batalha da Ucrânia de 40% para 50% em seis meses.

Ele também destacou a desregulamentação e a expansão da cooperação econômica com os aliados como outros objetivos principais da maior reformulação do governo desde a invasão russa em fevereiro de 2022.

Svyrydenko, uma tecnocrata experiente que atuou como primeira vice-primeira-ministra desde 2021, prometeu agir "de forma rápida e decisiva".

"A guerra não deixa espaço para atrasos", escreveu ela no X.

"Nossas prioridades para os primeiros seis meses são claras: fornecimento confiável para o Exército, expansão da produção doméstica de armas e aumento da força tecnológica de nossas forças de defesa."

Svyrydenko também é bem conhecida do governo Trump, tendo negociado um acordo que dá aos EUA acesso preferencial à riqueza mineral da Ucrânia. Esse acordo foi considerado crucial para o fortalecimento das relações entre Kiev e Washington.

Dirigindo-se aos parlamentares na quinta-feira, Zelenskiy disse que outros acordos com os EUA estão por vir, mas não ofereceu nenhum detalhe específico.

O Parlamento também nomeou o ex-primeiro-ministro Denys Shmyhal, o chefe de governo mais antigo da Ucrânia, como ministro da Defesa e Svitlana Hrynchuk como ministra da Energia.

Svyrydenko assume o governo no momento em que as forças russas pressionam uma ofensiva violenta na extensa linha de frente de mais de 1.000 km e intensificam os ataques aéreos às cidades ucranianas.

A Ucrânia está apostando em um setor de defesa em ascensão, alimentado em parte por investimentos estrangeiros, para se defender da máquina de guerra russa, que é maior e mais bem armada.