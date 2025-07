'É simplesmente melhor': por que Trump quer mudar receita da Coca nos EUA?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Coca-Cola concordou em usar açúcar de cana para adoçar as bebidas produzidas no país —a companhia não confirmou a mudança.

O que aconteceu

O anúncio foi feito por Trump ontem em sua plataforma Truth Social. "Conversei com a Coca-Cola sobre o uso de açúcar de cana DE VERDADE na Coca-Cola nos Estados Unidos, e eles aceitaram", escreveu o republicano. "Será uma decisão muito boa da parte deles. Vocês vão ver. É simplesmente melhor!", afirmou Trump.

Em meio à repercussão do caso, a empresa não confirmou se alterou o ingrediente. "Agradecemos o entusiasmo do presidente Trump por nossa marca icônica Coca-Cola. Em breve serão compartilhados mais detalhes sobre as novas e inovadoras ofertas da nossa linha de produtos Coca-Cola", declarou a companhia em comunicado. Até o momento, a empresa ainda não divulgou se vai alterar sua fórmula e usar exclusivamente açúcar e dispensar o xarope de milho em sua composição.

Por que Trump quer alterar a receita da bebida?

Atualmente, a Coca-Cola utiliza xarope de milho de alta frutose (HFCS, na sigla em inglês) em suas bebidas produzidas no país. O HFCS se popularizou na década de 1970 e seu uso se expandiu graças aos subsídios governamentais aos produtores de milho e às altas tarifas sobre a importação de açúcar de cana. Segundo o jornal norte-americano The New York Times, a Coca-Cola começou a usar xarope de milho em 1980 para cobrir os custos do aumento dos preços do açúcar.

O uso do HFCS como adoçante na bebida é criticado pelo movimento "Torne os Estados Unidos Saudáveis Outra Vez" (MAHA). A comissão foi instituída por Trump no início de seu atual mandato e conta com o apoio do secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr. Segundo informações disponibilizadas no portal oficial da Casa Branca, a MAHA é encarregada de "investigar e abordar as causas básicas da crescente crise de saúde nos EUA, com foco inicial nas doenças crônicas infantis".

Tanto o HFCS quanto a sacarose (açúcar de cana) são compostos por frutose e glicose. No entanto, diferem em sua estrutura.

A alteração proposta por Trump teria como objetivo tornar a bebida menos prejudicial à saúde. Entretanto, as diferenças estruturais entre o HFCS e a sacarose não afetam significativamente o organismo do consumidor.

A Coca-Cola já fabrica refrigerantes adoçados com açúcar de cana. Um deles é conhecido como Coca-Cola Mexicana, ou MexiCoke. Geralmente vendida por um preço mais alto nas lojas americanas, a MexiCoke é apreciada por ter um sabor mais "natural". A versão vendida no Brasil também utiliza a sacarose como adoçante.

Uma eventual alteração na bebida pode gerar reações negativas da indústria do milho. O chamado "Corn Belt" ("Cinturão do Milho", em tradução livre), uma região do Meio-Oeste que se tornou reduto de apoio a Trump, pode sofrer com os impactos econômicos caso o xarope de milho seja reduzido ou eliminado da fórmula do refrigerante.

Substituir xarope de milho rico em frutose por açúcar de cana não faz sentido. [A medida] custaria milhares de empregos na indústria alimentícia americana, reduziria a renda agrícola e aumentaria as importações de açúcar estrangeiro, tudo isso sem nenhum benefício nutricional.

John Bode, presidente e CEO da Associação de Refinadores de Milho, em comunicado

A mudança não afetará a bebida favorita de Trump, a Coca-Cola Light. Desde o seu retorno à Casa Branca, o presidente reinstalou um botão especial no Salão Oval que lhe permite ter acesso à bebida gaseificada sem açúcar. A versão light é adoçada com aspartame.

*Com informações da AFP