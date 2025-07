Trump pede à Suprema Corte dos EUA que rejeite contestação às suas tarifas

O presidente norte-americano Donald Trump solicitou oficialmente à Suprema Corte dos Estados Unidos que rejeite a contestação que tenta impedir a aplicação de tarifas de importação. O presidente americano argumenta que os juízes devem permitir que o processo legal se desenvolva nas instâncias inferiores antes de intervir.

O que aconteceu

O caso foi movido por duas fabricantes de brinquedos educacionais, que alegam que as tarifas aplicadas por Trump são ilegais. As empresas Learning Resources e hand2mind alegam que o presidente não tinha autoridade para aplicar essas tarifas com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977.

O procurador-geral dos EUA, D. John Sauer, reforçou que o tribunal não deve pular as etapas, e que os tribunais inferiores precisam participar dos tramites legais.

As tarifas, em vigor desde abril, aplicam uma alíquota-base de 10% e taxas mais altas para alguns parceiros comerciais. Trata-se do maior aumento nos impostos de importação do país desde as taxas Smoot-Hawley de 1930.

Trump defende que as tarifas são necessárias para equilibrar o comércio e proteger as empresas e trabalhadores dos EUA contra déficits comerciais persistentes.