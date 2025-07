Trump foi avaliado por causa de inchaço nas pernas e hematomas nas mãos, diz Casa Branca

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi avaliado por causa de um inchaço na parte inferior de suas pernas e hematomas nas mãos, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta quinta-feira.

Citando uma carta do médico de Trump, Leavitt disse aos repórteres que Trump foi submetido a exames e a um ultrassom nas pernas que "revelaram insuficiência venosa crônica... uma condição comum, particularmente em indivíduos com mais de 70 anos".

"Além disso, fotos recentes do presidente mostraram pequenos hematomas no dorso de sua mão", disse Leavitt. "Isso é consistente com uma pequena irritação dos tecidos moles causada por apertos de mão frequentes e pelo uso de aspirina, que é tomada como parte de um regime padrão de prevenção cardiovascular."

(Reportagem de Steve Holland)