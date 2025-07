Trump enfrenta reação negativa: 69% acreditam que detalhes sobre Epstein foram ocultados, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - A maioria dos norte-americanos acredita que o governo do presidente Donald Trump está ocultando informações sobre o acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein depois de se comprometer a tornar públicos documentos do caso, segundo uma pesquisa Reuters/Ipsos.

A pesquisa de dois dias, encerrada na quarta-feira, mostrou que 69% dos entrevistados acham que o governo federal está escondendo detalhes sobre os clientes de Epstein, em comparação com 6% que discordaram e cerca de um em cada quatro que disseram não ter certeza.

Epstein, um rico financista e criminoso sexual condenado, estava enfrentando acusações federais de tráfico sexual de menores quando morreu por suicídio na prisão em 2019. Ele se declarava inocente, e o caso foi arquivado após sua morte.

O caso cativou grande parte da base política de Trump, que esperava detalhes escabrosos depois que algumas das principais autoridades de segurança de Trump disseram que divulgariam documentos que levariam a grandes revelações sobre Epstein e sua suposta clientela.

Na semana passada, o governo Trump reverteu o curso de sua promessa, enfurecendo alguns dos seguidores do presidente. Cerca de dois terços dos republicanos acham que o governo está escondendo detalhes sobre os negócios de Epstein, segundo a pesquisa Reuters/Ipsos.

Apenas 17% dos norte-americanos aprovam a forma como Trump está lidando com o caso, uma avaliação mais fraca do que a recebida pelo presidente em qualquer outra questão na pesquisa.

A Reuters informou na quarta-feira que Trump e autoridades da Casa Branca estavam avaliando uma série de opções, incluindo a revelação de novos documentos, a nomeação de um promotor especial e a elaboração de decretos sobre questões como a pedofilia.

Trump, no entanto, tem se mostrado desafiador, descrevendo os partidários que se preocupam com a questão como "fracos" que estavam ajudando os democratas. "Eu não quero mais o apoio deles!", disse Trump em uma publicação nas redes sociais.

As crenças após a morte de Epstein faziam parte de uma série de conspirações que se consolidaram na política dos EUA, incluindo "QAnon", uma crença de extrema-direita de que uma conspiração de molestadores de crianças canibais dentro do governo dos EUA conspirou contra Trump.

Nos bastidores, Trump e seus assessores seniores também entraram em contato com os principais influenciadores alinhados ao Maga, pedindo que eles diminuam suas críticas à forma como o governo lidou com a investigação de Epstein e mudem o foco para prioridades mais amplas do movimento America First.

A pesquisa Reuters/Ipsos, realizada online, entrevistou 1.027 adultos dos EUA em todo o país e tem margem de erro de cerca de 3 pontos percentuais.