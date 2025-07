Tarifas dos EUA afetariam crescimento da Alemanha neste ano e no próximo, diz presidente do BC

Por Maria Martinez

DURBAN, África do Sul (Reuters) - O banco central da Alemanha espera um crescimento de 0,7% do país em 2026, mas isso poderia ser reduzido se as tarifas de 30% ameaçadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a União Europeia fossem implementadas, disse o presidente da instituição, Joachim Nagel, à Reuters em uma entrevista.

"Se as tarifas se concretizarem em agosto, uma recessão na Alemanha em 2025 não pode ser descartada", disse Nagel em Durban, na África do Sul, onde a reunião dos chefes de finanças do G20 está ocorrendo nesta quinta e na sexta-feira.

A tarifa de 30% sobre produtos da UE ameaçada por Trump seria, se implementada, um divisor de águas para a Europa, eliminando partes inteiras do comércio transatlântico e forçando a Alemanha a repensar seu modelo econômico baseado na exportação.

"As perspectivas para a economia alemã acabaram de melhorar, especialmente devido ao programa fiscal que foi anunciado e agora está sendo implementado pelo governo alemão, que também define os acentos certos: investimentos em infraestrutura, em tecnologias futuras", disse Nagel.

"Mas essa incerteza pode enfraquecer significativamente uma perspectiva positiva."