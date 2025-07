Tarcísio e Nunes são citados como candidatos em ato de aliados na Grande SP

Do UOL, em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), foram citados por aliados como postulantes à Presidência e ao governo de SP em 2026, durante evento hoje em Embu das Artes, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

Evento foi marcado por discursos se referindo a Nunes como candidato a governador, e Tarcísio, a presidente. "Tenho certeza que terei um amigo no governo do Estado e um amigo na Presidência", disse o deputado estadual Eduardo Nóbrega (Podemos), em discurso na cidade vizinha à capital paulista.

Ex-prefeito de Embu disse que o estado está "pequeno" para Tarcísio. "Quem precisa de você agora é o povo brasileiro. Tarcísio será nosso presidente da República", afirmou Ney Santos (Republicanos), que é investigado por suposta lavagem de dinheiro para o PCC.

Tarcísio é cotado para disputar Presidência em 2026, já que Jair Bolsonaro está inelegível até 2030. O governador tem dito que vai concorrer à reeleição em São Paulo, mas tem dado sinais que são avaliados nos bastidores como preparação para uma corrida presidencial.

Especulações sobre candidatura de Nunes ao governo de São Paulo têm se intensificado. Em entrevista na segunda-feira à GloboNews, o prefeito disse que, se fosse convocado por Tarcísio para disputar o Palácio dos Bandeirantes, não negaria. Meu desejo é cumprir os quatro anos (à frente da Prefeitura). Eu acho que ele não vai fazer isso, mas o que o Tarcísio me pedir, eu não tenho como negar", declarou.

Nunes em evento fora da capital

Evento de moradia não tem relação com São Paulo. Nunes já tinha participou de atos com Tarcísio em outras cidades paulistas, mas os eventos envolviam anúncios que tinham relação com a capital, diferente de hoje. O prefeito entregou chaves de casa própria para moradores e posou para fotos.

Tarcísio elogiou Nunes durante o discurso. "Prefeito que está fazendo a diferença", afirmou.

Nunes tem usado segurança como vitrine para 2026. Como mostrou o UOL, o prefeito aposta no SmartSampa, programa de monitoramento por câmeras, para impulsionar uma possível candidatura. Além disso, ele nomeou ex-prefeitos da região metropolitana de SP como secretários municipais, o que foi visto como uma tentativa de se tornar mais conhecido em outras regiões do estado.