Swatch não atinge as estimativas de vendas devido à baixa demanda na China

(Reuters) - As vendas da Swatch caíram mais do que o esperado no primeiro semestre de 2025, informou a empresa nesta quinta-feira, uma vez que a relojoaria suíça enfrentou fraqueza contínua em seu principal mercado, a China.

A fabricante da Omega, Longines e Tissot, juntamente com seus relógios Swatch de plástico, disse que suas vendas semestrais caíram 7,1% a taxas de câmbio constantes em comparação com o ano anterior para 3,06 bilhões de francos suíços.

A cifra é inferior aos 3,2 bilhões de francos esperados pelo mercado, de acordo com dados da LSEG.

Com 16 marcas, a empresa vende relógios com preços que variam de menos de 100 francos a mais de 40.000 francos.

A Swatch disse que a queda nas vendas se deveu à fraqueza na China e que outras regiões atingiram níveis recordes de vendas. Isso inclui a América do Norte, que registrou um crescimento de vendas de dois dígitos.

A empresa sinalizou um impacto cambial negativo de 113 milhões de francos suíços em seus resultados semestrais, tendo suas vendas líquidas caído 10,4% às taxas atuais.

O lucro operacional semestral caiu quase 67% em relação ao mesmo período do ano passado, para 68 milhões de francos suíços, enquanto seu resultado líquido despencou 88% em relação ao ano passado, agora em 17 milhões de francos.

China, Hong Kong e Macau geraram 24% das vendas. A empresa disse que os negócios de atacado na região diminuíram em mais de 30%, em parte devido ao fechamento de lojas de terceiros. Seus negócios de varejo diminuíram em 15%.

