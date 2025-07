Suspeitos de matar casal a mando de advogados em chácara no interior de SP são presos

A polícia prendeu nesta quinta-feira, 17, mais dois suspeitos de envolvimento no assassinato do casal José Eduardo Ometto Pavan, de 69 anos, e Rosana Ferrari, de 61 anos, encontrados mortos dentro de caminhonete em um sítio da família em São Pedro, no interior de São Paulo. Dois advogados que prestavam serviço para o casal são suspeitos de encomendar o crime e estão presos desde junho - eles negam participação.

"Os suspeitos foram detidos durante a segunda fase da Operação Jogo Duplo, que também contemplou o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Na ação, foram apreendidos aparelhos celulares e outros eletrônicos", diz a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) sobre as novas prisões.

As identidades deles não foram reveladas, por isso o Estadão não conseguiu localizar as defesas. Na primeira fase da operação, em 17 de junho, além dos dois advogados, os únicos identificados pela polícia, outros dois suspeitos de praticar os homicídios também foram presos.

Segundo a polícia, os advogados Hércules Praça Barroso, de 47 anos, e Fernanda Morales Teixeira, de 44 anos, planejavam ficar com o patrimônio dos clientes, que não têm filhos. Eles prestavam serviços para as vítimas havia cerca de dez anos e são acusados de mentir para o casal, inventando gastos processuais inexistentes que, somados a outra manobra, teriam causado prejuízo de aproximadamente R$ 15 milhões às vítimas.

O advogado do casal preso nega as acusações e diz que vai provar a inocência de seus clientes. "Havia uma relação entre as partes, onde os honorários eram pagos através de imóveis, não eram pagos em espécie. Nós vamos conseguir provar a inocência do casal, vamos comprovar que a única relação que havia era de advogado-cliente, nada mais do que isso", afirmou Reginaldo Silveira à reportagem no dia em que a prisão foi feita.

Pavan era comerciante e Rosana, dona do Educandário da Criança, escola de educação infantil em Araraquara. O casal foi encontrado morto a tiros na noite de 6 de abril, dentro da picape Fiat Toro usada pelo casal. O veículo estava abandonado na zona rural de São Pedro.