Nitrato ajuda a treinar melhor? Saiba como e quando tomar suplemento

O mundo dos suplementos alimentares nunca para. Agora, ele vive um aumento na oferta de produtos voltados para favorecer a produção de óxido nítrico no nosso corpo. Entre eles estão os nitratos, compostos naturais formados por átomos de nitrogênio e oxigênio que estão presentes tanto no solo quanto na água e nos vegetais.

No organismo, após a ingestão, os nitratos se transformam em nitrito e, posteriormente, em óxido nítrico, uma molécula fundamental para melhorar a circulação sanguínea. O óxido nítrico faz com que nossos vasos sanguíneos se dilatem, permitindo um maior fluxo sanguíneo e, portanto, que mais oxigênio chegue aos nossos tecidos.

Por isso, manter a produção de óxido nítrico no corpo regulada é considerado importante para a saúde mental (já que mantém o cérebro "bem alimentado"), para a vida sexual (porque a vasodilatação auxilia na manutenção da ereção no homem) e, claro, para a prática esportiva.

O consumo de nitratos ajuda a otimizar o desempenho na atividade física, pois reduz a percepção de fadiga. Daniel Tenório, nutricionista do Hospital Nove de Julho, de São Paulo

Segundo ele, a ciência já tem evidências importantes que demonstram os benefícios do consumo de nitrato, mesmo que por suplementação, especialmente em atividades de maior intensidade e resistência, como corrida, ciclismo e natação.

"Isso se deve ao fato de que o composto melhora a perfusão muscular, otimizando o transporte de oxigênio e nutrientes, o que pode aumentar o rendimento esportivo", afirma.

Quais alimentos contêm nitratos?

Como dissemos, os nitratos estão presentes em alguns vegetais, especialmente na beterraba. Ela é a "estrela" desse nutriente, já que tem um bom aporte dele.

"Quando preparada em forma de suco, cerca de 200 ml dele podem conter até 300 gramas de nitrato, uma dose comumente utilizada para quem busca efeitos para melhorar a performance esportiva", afirma Tenório.

Mas ela não é a única fonte desse nutriente. Outros alimentos incluem os vegetais de folhas verdes (espinafre, alface, rúcula, salsão) e raízes, como a cenoura.

Por outro lado, carnes utraprocessadas (como bacon e embutidos) recebem nitratos artificiais como conservantes. Esses não têm benefícios —ao contrário, podem oferecer riscos à saúde e aumentar a incidência de doenças, como obesidade e problemas cardiovasculares. Portanto, mantenha-se longe deles.

Quando suplementar?

Antes de sair comprando o suplemento, é importante lembrar a recomendação dos especialistas em saúde e buscar a orientação de um médico ou nutricionista para saber se você realmente precisa e pode se beneficiar dessa ingestão suplementar.

Isso porque o consumo de nitrato por meio da ingestão dos alimentos pode ser plenamente possível mesmo para atletas e praticantes de atividade física, desde que tenham sido orientados corretamente.

Caso a suplementação de nitrato tenha sido recomendada para você, a quantidade, no entanto, depende do nível de treino e dos objetivos individuais, mas a dose inicial geralmente é de 300 mg. Outra orientação importante é fazer a ingestão no momento certo.

Ingerir nitrato entre uma e duas horas antes do exercício traz benefícios, como melhora da eficiência muscular e da circulação sanguínea, melhorando o rendimento, especialmente em atividades de resistência e alta intensidade. Andreia Naves, nutricionista com experiência em nutrição esportiva e parceira da Dobro Suplementos

Não exagere

Como qualquer medicamento ou suplemento, o excesso traz prejuízos e reações adversas. Doses elevadas de nitrato, acima dos 600 mg por dia, podem causar desconfortos gastrointestinais, como náuseas e excesso de gases, o que pode prejudicar o treino.

"Também recomenda-se que crianças, gestantes e lactantes evitem o uso desse tipo de suplemento", diz Tenório.

*com informações de reportagem publicada em 19/06/2025.

