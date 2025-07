Servidor público passou 2 anos batendo ponto sem trabalhar em cidade no PR

Um homem de 56 anos foi indiciado pela polícia após passar dois anos recebendo salários da Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná, sem trabalhar.

O que aconteceu

Suspeito ia bater ponto na prefeitura todos os dias, mas não ficava para cumprir o horário de serviço. Ele tinha o cargo de técnico administrativo da Secretaria Municipal da Fazenda, com salário bruto de mais de R$ 2.300.

Crime foi cometido entre agosto de 2023 e junho de 2025, segundo a Polícia Civil do Paraná. Câmeras de segurança gravaram por meses a movimentação do homem, que, por algumas vezes, entrou de chinelo e bermuda no prédio público para bater o ponto, deixando o local em seguida.

Homem começou a trabalhar na prefeitura em outubro de 1998. Ele começou a carreira como auxiliar de fiscal de tributos e teve funções em outras pastas da cidade, como no extinto departamento de Meio Ambiente.

Salários brutos pagos ao homem no período em que ele não trabalhou passam de R$ 50 mil. Os valores também incluíam vale alimentação e descontos do INSS, segundo holerites de pagamentos do servidor.

Homem foi afastado do cargo pela prefeitura de Ponta Grossa. Em nota, o órgão afirmou que a administração municipal foi a responsável pela denúncia à polícia. Um processo administrativo foi aberto e o órgão pediu o desligamento por justa causa do autor do crime. A demissão dele ainda não foi publicada no Diário Oficial da cidade.

Ele foi indiciado por inserção de dados falsos em sistema informatizado, crime que tem pena de até 12 anos. A prefeitura também tenta o ressarcimento do dinheiro recebido indevidamente.

O UOL tenta contato com a defesa dele e atualizará o espaço se houver posicionamento.