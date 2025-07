Rússia diz que continua a analisar alertas de Trump sobre tarifas secundárias

MOSCOU (Reuters) - Questionado sobre as declarações do presidente dos Estados Unidos sobre possíveis tarifas secundárias contra compradores de exportações russas, o Kremlin disse nesta quinta-feira que a Rússia continua a analisar as falas de Donald Trump.

Até o momento, o Kremlin reagiu de forma fria às advertências de Trump ao presidente Vladimir Putin sobre a Ucrânia, dizendo que as decisões tomadas pelo presidente dos EUA e pela aliança militar da Otan seriam interpretadas por Kiev como um sinal para continuar a guerra.

Trump anunciou novas armas para a Ucrânia na segunda-feira e ameaçou com tarifas secundárias de 100% sobre os compradores de exportações russas, a menos que haja um acordo de paz em 50 dias.

Putin ainda não comentou publicamente as ameaças de Trump. Na quinta-feira, seu porta-voz, Dmitry Peskov, reiterou que o chefe do Kremlin fará comentários se julgar adequado.

(Reportagem de Dmitry Antonov)