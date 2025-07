Reino Unido busca reduzir idade para votar para 16 anos em reforma eleitoral

Por Sam Tabahriti

LONDRES (Reuters) - O governo britânico afirmou na quinta-feira que planeja dar aos jovens de 16 e 17 anos o direito de votar em todas as eleições do Reino Unido, em uma grande reforma do sistema democrático.

O governo disse que as mudanças propostas fazem parte de um esforço para aumentar a confiança da população na democracia e alinhar os direitos de voto em todo o Reino Unido, onde os eleitores mais jovens já participam de eleições descentralizadas na Escócia e no País de Gales.

"Eles têm idade suficiente para sair para trabalhar, têm idade suficiente para pagar impostos... e eu acho que se você paga, deve ter a oportunidade de dizer em que quer que seu dinheiro seja gasto, que rumo o governo deve tomar", disse o primeiro-ministro Keir Starmer à ITV News.

Em nível mundial, a maioria dos países tem uma idade mínima de 18 anos para votar, no entanto, nas eleições do Parlamento Europeu do ano passado, os membros da União Europeia tiveram a opção de permitir que as pessoas votassem a partir dos 16 anos, uma medida tomada por Alemanha, Bélgica, Áustria e Malta.

A mudança no Reino Unido exigirá aprovação parlamentar, mas é improvável que isso represente um obstáculo, pois a política fez parte da campanha eleitoral de Starmer no ano passado, que lhe deu uma ampla maioria.

Apesar dessa vitória, a popularidade de Starmer caiu drasticamente no governo após uma série de erros em um cenário econômico difícil. Seu partido, o Trabalhista, está em segundo lugar na maioria das pesquisas de opinião, atrás do partido de direita Reformista, de Nigel Farage.

Uma pesquisa com 500 jovens de 16 e 17 anos, conduzida pela Merlin Strategy para a ITV News, mostrou que 33% votariam no Partido Trabalhista, 20% no Reformista, 18% nos Verdes, 12% nos Liberais Democratas e 10% nos Conservadores.

Há cerca de 1,6 milhão de jovens de 16 e 17 anos no Reino Unido, de acordo com dados oficiais. Pouco mais de 48 milhões de pessoas estavam aptas a votar na última eleição, na qual o comparecimento às urnas foi o mais baixo desde 2001. A próxima eleição está prevista para 2029.

O Partido Conservador do Reino Unido, o segundo maior no Parlamento, mas que ficou ainda mais atrás dos rivais desde que perdeu o poder no ano passado, disse que as reformas estavam sendo implementadas às pressas, sem a devida consulta, e são inconsistentes para os jovens.

"Os jovens de 16 anos poderão votar em uma eleição, mas não poderão se candidatar, e poderão votar, mas não poderão comprar um bilhete de loteria, consumir álcool, casar-se ou ir para a guerra. Essa é uma política desesperadamente confusa", disse o parlamentar Paul Holmes, porta-voz dos conservadores para assuntos comunitários.

(Reportagem de Sam Tabahriti, Muvija M e Catarina Demony)