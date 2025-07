Quebrar patente é forma de retaliar os EUA que pode se virar contra Brasil

O Brasil considera retaliar os Estados Unidos na área de propriedade intelectual após o presidente Donald Trump determinar tarifas de 50% sobre as importações brasileiras.

Com a suspensão temporária de patentes americanas no país, permitida pela Lei de Reciprocidade, aprovada nesta semana, empresas brasileiras poderiam produzir produtos similares sem o pagamento de royalties, afetando principalmente os setores farmacêutico, tecnológico e biotecnológico, onde os EUA detêm grande número de patentes.

A medida, segundo especialistas ouvidos pelo UOL, pode ser mais prejudicial do que benéfica, e provocou discussões em torno da propriedade intelectual, que é uma forma de garantir a exploração comercial de algum produto ou ideia.

O que aconteceu

Propriedade intelectual abrange direitos sobre criações humanas, como patentes, marcas, direitos autorais e desenhos industriais. As patentes, por exemplo, garantem ao inventor o direito exclusivo de explorar comercialmente sua invenção por até 20 anos, como forma de incentivar a inovação e o investimento em pesquisa. "No caso das patentes, estamos falando do direito exclusivo de explorar comercialmente uma invenção por até 20 anos", afirma Marcelo Brandão, consultor especializado em propriedade intelectual na Vilage Marcas e Patentes, em Campinas (SP).

Retaliação prevista pelo Brasil se baseia no artigo 71 da Lei de Propriedade Industrial, que permite a quebra de patentes por interesse público ou em casos de prejuízo comercial autorizados pela OMC (Organização Mundial do Comércio). Isso significaria suspender os efeitos de algumas patentes americanas no Brasil, permitindo que empresas brasileiras ou de outros países produzam os mesmos produtos sem pagar royalties às empresas dos EUA, como explica Rafaella Krasinski, advogada especialista em Direito Empresarial e vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB/PR (Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná). "Setores como farmacêutico, químico, biotecnológico e tecnológico seriam os mais afetados, já que concentram grande parte das patentes americanas registradas no país", exemplifica.

Medida está prevista na Lei de Reciprocidade, regulamentada nesta semana pelo presidente Lula (PT). Texto foi aprovado pelo Congresso logo após o primeiro anúncio do tarifaço de Trump, em abril, e estabelece critérios para suspensão de concessões comerciais, de investimentos e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual. A medida é uma forma de responder a medidas unilaterais adotadas por países ou blocos econômicos que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira. Regulamentação era necessária para que possa ser adotada.

Apesar de ser uma medida com respaldo legal, a quebra de patentes como retaliação comercial envolve riscos significativos. Marcelo Brandão destaca que "essa é uma medida delicada e arriscada", que pode gerar insegurança jurídica para investidores estrangeiros e afetar outros acordos comerciais entre os países, além de gerar potenciais retaliações em diferentes áreas. Em 2007, o Brasil já utilizou a quebra de patente como estratégia para reduzir custos do SUS, no caso de um medicamento contra HIV, o Efavirenz, que passou a ser fabricado pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). A decisão, tomada pelo governo Lula, gerou reclamações da empresa fabricante.

Novos embates diplomáticos podem acontecer. O advogado Daniel Toledo, que atua na área do Direito Internacional e imigração, fundador da Toledo e Associados, e que está nos Estados Unidos, acredita que o questionamento de patentes pode acabar gerando um efeito rebote, e cita alguns exemplos de marcas brasileiras que estão inseridas na economia norte-americana, como a Embraer (fabricação de aviões), Havaianas (calçados) e produtos farmacêuticos com patentes daqui. "Nós temos várias coisas aqui [nos EUA] que efetivamente podem ser questionadas sim, e aí nós vamos ter aí mais um embate diplomático com relação a isso.

Agro pode ser bastante prejudicado com quebra de patentes. Na opinião de Gabriel Di Blasi, presidente da Abapi (Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial), o setor pode enfrentar problemas com o uso de sementes, defensivos e maquinários agrícolas, que poderiam prejudicar o setor perante os concorrentes internacionais. Na área da saúde, ele acredita que a medida pode enfraquecer as parcerias público-privadas e desestimular novos investimentos em medicamentos. "A suspensão de direitos de propriedade intelectual compromete a segurança jurídica, o ambiente de negócios, a inovação tecnológica e a reputação internacional do Brasil. Longe de fortalecer o país, a adoção dessa medida tende a provocar isolamento diplomático, prejuízos econômicos e retrocessos institucionais", acredita.

Retaliação cruzada pode ser alternativa para afetar ativos intangíveis americanos. A opinião é de Benny Spiewak, mestre em Direito da Propriedade Intelectual pela George Washington University. "Se o Brasil for afetado por tarifas, ele poderia aplicar uma 'tarifa' em produtos ou tecnologias americanas, afetando pagamentos de royalties, por exemplo", afirma Spiewak. Setores como o de medicamentos, produtos médicos e tecnologia em comunicações seriam os mais diretamente impactados.

Embora seja uma forma de proteger a economia brasileira, a medida pode ter efeitos de longo prazo. Segundo Spiewak, isso prejudicaria a confiança de investidores estrangeiros e a estabilidade dos acordos comerciais. "Afetar direitos de propriedade intelectual é uma ação com consequências danosas, que dificilmente podem ser revertidas rapidamente", conclui.