Processamento de soja em maio cresce 13,6% ante 2024, afirma Abiove

São Paulo, 17 - A indústria brasileira processou 4,87 milhões de toneladas de soja em maio, informou a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove). O volume representa alta de 2,1% na comparação com abril e de 13,6% sobre maio de 2024, considerando o ajuste amostral. No acumulado de janeiro a maio, o esmagamento alcança 21,33 milhões de toneladas, avanço de 5,9% frente ao mesmo período do ano passado.Com base no desempenho positivo da indústria, a Abiove elevou ligeiramente a projeção de processamento em 2025, de 57,5 milhões em abril para 57,8 milhões de toneladas em maio, alta de 0,5%. A produção de farelo foi ajustada para 44,5 milhões de toneladas (+0,9%) e a de óleo para 11,6 milhões de toneladas (+1,3%). "Estamos vivendo um ano positivo para o processamento de soja, com perspectiva de recorde. Esse desempenho está em linha com o cenário de aumento da mistura obrigatória de biodiesel, que passou a incorporar o B14 e o B15 em 2024", destacou a entidade em nota.A produção brasileira de soja segue estimada em 169,7 milhões de toneladas, mantendo a perspectiva de safra recorde. A exportação de grão foi ajustada de 108,2 milhões para 109 milhões de toneladas (+0,7%). As vendas externas de farelo seguem em 23,6 milhões de toneladas, mas as de óleo foram revistas para baixo, de 1,4 milhão para 1,35 milhão de toneladas (-3,6%).No mercado interno, o consumo de farelo permanece projetado em 19,5 milhões de toneladas, enquanto o de óleo foi elevado de 10,3 milhões para 10,5 milhões de toneladas (+1,9%). As importações de soja seguem estimadas em 500 mil toneladas e as de óleo em 100 mil toneladas.Os estoques finais de soja em grão foram reduzidos de 5,8 milhões de toneladas para 4,7 milhões de toneladas, queda de 19% frente à projeção anterior. No farelo, o estoque final subiu de 3,579 milhões de toneladas para 3,979 milhões de toneladas (+11,2%). O volume final de óleo de soja permanece em 316 mil toneladas.