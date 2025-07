Preços de importados nos EUA têm leve alta em junho

WASHINGTON (Reuters) - Os preços de importados nos Estados Unidos tiveram leve alta em junho em meio a produtos de energia mais baratos, mas os custos mais altos dos bens de consumo foram consistentes com um aumento da inflação impulsionado por tarifas.

Os preços de importados aumentaram 0,1% no mês passado, após queda de 0,4% em dado revisado para baixo, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previram que os preços de importados, que excluem as tarifas, aumentariam 0,3% depois de estabilidade informada anteriormente em maio.

No período de 12 meses até junho, os preços de importados caíram 0,2%, igualando a taxa de maio.

Dados desta semana mostraram sólidos aumentos de preços de bens sensíveis a tarifas em junho, tanto para o consumidor quanto ao produtor, indicando que as tarifas do presidente Donald Trump sobre as importações, anunciadas em abril, estão agora elevando a inflação.

Na semana passada, Trump anunciou que tarifas mais altas entrarão em vigor em 1º de agosto para as importações de diversos países, incluindo México, Japão, Canadá e Brasil, além da União Europeia.

Os preços dos combustíveis importados caíram 0,7% em junho, após queda de 5,0% em maio. Os preços dos alimentos recuaram 0,8%, depois de terem diminuído 0,7% no mês anterior. Excluindo combustíveis e alimentos, os preços de importados aumentaram 0,2%. O chamado núcleo dos preços de importados aumentou 0,1% em maio. Nos 12 meses até junho, eles aumentaram 1,0%.

Os preços dos bens de consumo importados, excluindo veículos automotores, subiram 0,4% no mês passado, depois de terem caído 0,3% em maio. Os preços dos bens de capital importados ficaram inalterados, enquanto os de veículos automotores, peças e motores recuaram 0,1%.

(Reportagem de Lucia Mutikani)