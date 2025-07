Powell responde à Casa Branca sobre reforma da sede do Fed

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, respondeu nesta quinta-feira às demandas de um funcionário do governo Trump por informações sobre estouros de custos para um projeto de reforma da sede do banco central, em Washington, dizendo que o projeto é de grande escopo e envolve uma série de melhorias de segurança e remoção de materiais perigosos.

"Conforme explicado no site público do Conselho, levamos a sério a responsabilidade de sermos bons administradores dos recursos públicos ao cumprirmos os deveres que nos foram confiados pelo Congresso em nome do povo americano", escreveu Powell em sua carta ao diretor do Escritório de Administração e Orçamento, Russell Vought.

"Temos tomado muito cuidado para garantir que o projeto seja supervisionado com cuidado desde sua aprovação pelo Conselho em 2017."

Na semana passada, Vought exigiu respostas de Powell a uma série de perguntas sobre o projeto, que surgiu como a mais recente linha de ataque contra o chair do Fed pela Casa Branca de Trump.

(Reportagem de Dan Burns e Howard Schneider)