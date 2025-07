População do quilombo Boa Esperança no Rio é vacinada contra hepatite

A Gerência Estadual de Hepatites Virais (GEHV), realiza nesta quinta-feira (17) a testagem e vacinação no quilombo Boa Esperança, em Areal, na região serrana fluminense. A iniciativa faz parte da campanha do Julho Amarelo de conscientização e combate às hepatites A, B, C e D. As ações da equipe de saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) também vão prestar serviço na aldeia Guarani, em Maricá, no dia 22 deste mês.

"Embora o cuidado com as hepatites deva ser permanente, a campanha serve como um importante alerta sobre essas doenças, que, apesar de graves, têm tratamento e cura. A vacina está disponível nos postos para toda a população, mas, neste ano, optamos por intensificar as ações junto aos grupos mais vulneráveis", disse a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

"Aqueles que nunca fizeram o teste rápido para hepatite B e C, devem procurar a unidade de saúde mais próxima de casa e realizar a testagem. Com o resultado negativo, é fundamental tomar a vacina, que protege contra a hepatite B. Para a hepatite C existe tratamento, que é eficiente em 95% dos casos", explica a gerente estadual de hepatites virais da Secretaria de Estado de Saúde, Clarice Gdalevici.

As hepatites virais agem silenciosamente e, quando o paciente descobre, pode estar enfrentando um quadro mais grave, como cirrose hepática, por exemplo.

A campanha de testagem e vacinação teve início nos municípios de Angra dos Reis e Paraty, respectivamente nas aldeias Sapukai e Paraty-Mirim.

Para fortalecer a campanha de Julho Amarelo, a SES-RJ enviou para os 92 municípios fluminenses 50.925 testes rápidos para hepatite B e 60.375 para o tipo C. Além disso, foram enviadas 86.750 doses de vacina contra hepatite B e C.

A iniciativa da secretaria tem o objetivo de vacinar o maior número de pessoas possível, no entanto a busca por imunização é espontânea. Dessa forma, é muito importante que a população tome conhecimento sobre os riscos que as Hepatites Virais representam e saiba que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece todos os cuidados gratuitamente.

Hepatite

A hepatite é uma doença infecciosa que atinge o fígado causando alterações que podem se tornar graves se não forem cuidadas. As formas virais da doença se subdividem em: A, B, C e D, esta última é mais comum na Região Norte do país.

Entre os sintomas mais comuns de todos os tipos estão: cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoos, vômitos, dor abdominal, urina escura, fezes claras, e pele e olhos amarelados.

As formas B e C podem ser transmitidas sexualmente e por meio de procedimentos invasivos como transfusão de sangue e da mãe para o feto, durante a gestação. A vacina é a maneira mais eficaz de prevenir a hepatite B.

A hepatite A é transmitida por meio de alimentos mal higienizados ou água contaminada. O tratamento para a hepatite é oferecido pelo SUS de forma gratuita.