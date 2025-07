Petróleo sobe US$1 após novos ataques de drones a campos no Curdistão iraquiano

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo subiram US$1 nesta quinta-feira, depois que drones atingiram os campos de petróleo do Curdistão iraquiano pelo quarto dia, apontando para um risco contínuo na região volátil.

Os preços futuros do petróleo bruto Brent fecharam em US$69,52 por barril, com alta de US$1,00, ou 1,46%. Os contratos futuros do petróleo bruto dos EUA (WTI) terminaram em US$67,54 por barril, com alta de US$1,16, ou 1,75%.

Autoridades apontaram as milícias apoiadas pelo Irã como a provável fonte dos ataques desta semana aos campos de petróleo no Curdistão iraquiano, embora nenhum grupo tenha reivindicado a responsabilidade.

A produção de petróleo na região semiautônoma do Curdistão foi reduzida entre 140.000 e 150.000 barris por dia, segundo duas autoridades do setor de energia, mais da metade da produção normal da região, de cerca de 280.000 bpd.

"Alguns dos ganhos são uma reação aos ataques de drones no Iraque", disse Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates. "Isso mostra como os suprimentos de petróleo são vulneráveis a ataques usando baixa tecnologia."

Os mercados também ficaram nervosos enquanto aguardavam a imposição de tarifas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, o que poderia deslocar o fornecimento de petróleo dos Estados Unidos para a Índia e a China, disse Lipow.

Trump disse que cartas notificando os países menores sobre as taxas tarifárias dos EUA seriam enviadas em breve, e também aludiu às perspectivas de um acordo com Pequim sobre drogas ilícitas e um possível acordo com a União Europeia.

"Os preços de curto prazo (devem) permanecer voláteis devido à incerteza sobre a escala final das tarifas dos EUA e o impacto resultante sobre o crescimento global", disse Ashley Kelty, analista da Panmure Liberum.

(Reportagem de Erwin Seba em Houston, Seher Dareen em Londres, Anjana Anil em Bengaluru e Emily Chow em Cingapura)