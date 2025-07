PepsiCo espera queda menor no lucro anual devido à demanda nos EUA e dólar mais fraco

(Reuters) - A PepsiCo disse nesta quinta-feira que estava esperando uma queda menor no lucro anual, ajudada por uma recuperação na demanda por suas bebidas energéticas e marcas de refrigerantes mais saudáveis nos Estados Unidos, bem como pelos benefícios de taxas de câmbio favoráveis.

As ações da fabricante de Gatorade subiram 1,6% nas negociações do pré-mercado, depois que a empresa divulgou resultados melhores do que os esperados para o segundo trimestre. As ações caíram cerca de 11% este ano.

A PepsiCo, assim como sua rival Coca-Cola, respondeu a uma mudança na demanda dos consumidores por bebidas e lanches mais saudáveis oferecendo mais opções, como a marca de refrigerante prebiótico Poppi, recentemente adquirida. Ela também lançou novos sabores de suas marcas populares de salgadinhos, Lay's e Doritos, para atender a um paladar diversificado.

A controladora da Quaker Oats também está tentando oferecer mais produtos a preços mais baixos para atrair consumidores preocupados com os custos, depois de ter aumentado os preços nos últimos anos para proteger suas margens.

Os negócios internacionais da PepsiCo foram responsáveis por cerca de 40% de sua receita líquida total em 2024, e esperava-se que um dólar mais forte reduzisse os lucros da PepsiCo no início do ano.

No entanto, o dólar se enfraqueceu nos últimos meses, aliviando um pouco a pressão sobre os principais lucros anuais da PepsiCo, disse o presidente-executivo Ramon Laguarta em um comunicado.

A empresa agora espera que os lucros básicos por ação para o ano inteiro caiam 1,5%, em comparação com uma queda de 3% esperada anteriormente.

