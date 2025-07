Passageiro força avião a fazer pouso nos EUA: 'Meu laptop é uma bomba'

Um avião que partiu da Flórida com destino Pa Virgínia, nos EUA, precisou fazer um pouso de emergência depois que um passageiro afirmou que seu laptop era uma bomba.

O que aconteceu

Identificado como Taj Taylor, de 27 anos, teria dito a outro passageiro que o computador que carregava era um explosivo. A situação ocorreu no dia 6 de julho durante o voo 1023 da companhia aérea Allegiant, com destino a Roanoke, na Virgínia, conforme o Gabinete do Xerife do Condado de Pinellas.

Assustado, o homem falou imediatamente aos comissários de bordo sobre o que havia ouvido de Taylor. Segundos os investigadores, várias outras testemunhas no avião também teriam escutado o suspeito fazer a afirmação.

O voo, com 177 passageiros e seis tripulantes, voltou ao aeroporto de St. Pete-Clearwater. O retorno ocorreu cerca de 40 minutos após a decolagem, segundo informações da imprensa americana.

Policiais entraram no avião para revistar os pertences dele, mas não encontraram nada ameaçador. A aeronave decolou novamente assim que o suspeito foi retirado e preso pela equipe policial por crimes de graves ameaças e informações falsas.

O homem foi liberado sob custódia do FBI, que continua investigando o caso. Em depoimento à corporação, ele não admitiu ter falado sobre a bomba, e disse que recebeu alta recentemente de uma instituição psiquiátrica. Relatou ainda que sofria de ''falta de clareza'' por ter se medicado na noite anterior ao voo.