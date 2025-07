País entre Havaí e Austrália poderá sumir; população pede asilo climático

Tuvalu, uma pequena nação insular no Pacífico, corre o risco de ser engolida pelo mar e desaparecer nas próximas décadas, graças às mudanças climáticas. Quase um terço de seus cidadãos já pediram um visto de asilo climático para viverem na Austrália.

O que aconteceu

Dois dos nove atóis (ilhas de recife de corais) de Tuvalu já submergiram. O aumento do nível do mar ocorre em função do aquecimento global. O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas estima que, até 2050, pelo menos metade da capital Funafuti será engolida por maremotos. Até 2100, em 75 anos, 95% de todo o país estará debaixo de ondas de tamanho regular.

Nível médio dos mares aumentou 25 centímetros desde 1880. A estimativa, feita no fim de 2024, é da NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), agência do governo dos EUA que monitora o oceano e a atmosfera.

Cidadãos de Tuvalu já se "acostumaram" a perder tudo. Entre janeiro e março de cada ano, o pequeno país sofre com as "marés do rei", que causam enchentes severas e inundam casas e comércios, revelou uma reportagem da rede americana CNN em 2019. Sua estreita costa fica cada vez mais curta, e o quarto menor país do mundo, com a terceira menor população e o menos visitado, pode se tornar o primeiro a desaparecer.

Locais jogam rugbi na pista do aeroporto de Tuvalu, diante de um território reduzido e pouco visitado Imagem: Michael Coghlan

Problema também é de saúde pública. A água do mar infiltra, cada vez mais, os poucos poços de água potável de Tuvalu e a torna insalubre para o consumo humano, apontou o jornal americano The New York Times.

Austrália se comprometeu a conceder 280 vistos para cidadãos de Tuvalu ao ano. O acordo, firmado em 2023, foi o primeiro asilo climático do mundo, de acordo com o governo australiano, e entrou em vigor em agosto de 2024, há menos de um ano.

Um terço de seus 10.643 habitantes já se candidatou ao documento que permitirá o exílio. Até 27 de junho, 1.124 cédulas representando 4.052 cidadãos —já que famílias se candidatam juntas— haviam sido enviadas para uma espécie de sorteio da primeira etapa de vistos, segundo a BBC. O período de inscrição, que custa 25 dólares australianos (ou R$ 90), vai até amanhã.

Vista do aeroporto de Tuvalu Imagem: Getty Images/iStockphoto

Críticos da migração em massa do povo de Tuvalu acreditam que o asilo poderá colocar o país em risco. Segundo o geógrafo John Connell, da Universidade de Sydney, a longo prazo, o êxodo de trabalhadores qualificados poderia ameaçar o futuro de Tuvalu, que fica a quase 5.000 quilômetros da Austrália. "Os atóis não oferecem um grande futuro: a agricultura é difícil, a pesca oferece grande potencial, mas não gera emprego", comentou à AFP.

O que tem sido feito para contornar o problema?

O próprio povo e governo de Tuvalu não parecem ver uma luz no fim do túnel. Na COP27, em 2022, o país apresentou um plano para a sua "sobrevivência", o Future Now Project, que incluía se transferir para o metaverso. O objetivo é replicar a paisagem, artefatos e serviços governamentais em ambiente digital, de modo que os locais possam manter a cultura do povo.

O então ministro das relações exteriores de Tuvalu, Simon Kofe, discursou na COP26, em 2021, direto de área invadida pelo oceano na capital Funafuti Imagem: Tuvalu Foreign Ministry via Reuters

"Tuvalu 2.0" pode ser manobra para garantir o reconhecimento e a soberania de seu povo, mesmo vivendo em outras nações. A Convenção de Montevidéu sobre os Direitos e Deveres dos Estados, de 1933, dispõe que um Estado consiste em um território definido, uma população permanente, um governo e a capacidade de interagir com outros Estados.

Caso realmente fique debaixo d'água, Tuvalu não deixará de ser um país. Pelo menos foi o que afirmou o então primeiro-ministro Kausea Natano, em 2023. Ele disse, durante a Assembleia Geral da ONU, que estas conversas eram "desnecessárias em círculos acadêmicos e diplomáticos sobre a definição de um país à luz do direito internacional".

No entanto, o povo de Tuvalu não desistiu completamente de salvar seus atóis ainda. O país também tenta transportar areia do meio do oceano para construir 3,6 km² de área protegida em Funafuti —o arquipélago tinha originalmente cerca e 25,9 km². Essa técnica já foi utilizada em Dubai e Mônaco para construir bairros de luxo onde já não há terreno. O projeto é financiado majoritariamente pelo Fundo Verde para o Clima da ONU, segundo a National Geographic.

Autoridades do país fazem apelos para que outras nações tomem medidas para conter o avanço das temperaturas globais. "Cada nação pensando em seu próprio interesse é o que nos levou a esta bagunça. Precisamos parar de nos comportar como se fôssemos todos ilhas", clamou à National Geographic o ex-ministro das relações exteriores de Tuvalu, Simon Kofe, há um ano.