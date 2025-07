'Cabelo com brilho no primeiro uso': veja opiniões de quem usou óleo Wella

Falta de brilho e aspecto poroso são alguns sinais de que os cabelos precisam de nutrição. Um dos produtos que promete uma carga de nutrição aos fios é o óleo capilar Oil Reflections Luminous Smoothening, da Wella Professionals. Foram mais de 1 mil compras só no mês passado na Amazon.

Quer saber se vale a pena para você? A seguir, apresentamos as principais características do produto informadas pela marca, asism como algumas opiniões de quem já o experimentou.

O que diz o fabricante?

100ml

Indicado para todos os tipos de cabelo

Feito com óleo de abacate e macadâmia, além de vitamina E

Promete brilho aos fios

Nutre e protege os cabelos

Ofecere proteção térmica contra secador

Pode ser usado como pré-xampu, tratamento noturno e leave-in

O que diz quem o comprou?

Com mais de 1,4 mil avaliações, o óleo capilar conquistou a nota média de 4,6 (do máximo de cinco) na Amazon. Para 85% dos consumidores que registraram suas notas, o produto mereceu a pontuação máxima.

Os produtos da Wella nunca decepcionam e esse óleo não seria diferente. Já sou acostumada a usar. Perfeito! Sinto que um pump dele rende bem para o cabelo todo.

Danielle Oliveira

Eu tenho cabelos cacheados e para mim esse óleo, sem dúvidas, é um dos meus favoritos.

Clara Palladino

Meu cabelo é ondulado, relativamente fino, oleoso na raiz e seco nas pontas, pois tenho mechas, e acabei de refazê-las. O óleo ficou maravilhoso no cabelo, nutriu e não pesou, deixou com brilho e emoliente no primeiro uso. Pensei em comprar o mais leve por medo de pesar, mas, como meu cabelo precisava ser nutrido, fui nesse, e acertei.

Priscila S.

Pontos de atenção

As principais reclamações são de demora para envio e falta de cuidado na entrega. Também há consumidores que dizem que o produto tem um efeito mais suave do que esperavam.

Tem um efeito bem leve no cabelo. Deve funcionar para quem não tem cabelo descolorido, mas, para o meu, que tem química, foi insuficiente.

Luiza

O produto é maravilhoso, já usei e recomendo. É perfeito. Pena que não veio bem embalado, veio amassado e derramou bastante, mas a Amazon teve o maior respeito pelo cliente e resolveu o problema.

Clis

O produto é muito bom. O problema foi a demora para enviarem o produto.

Catia

