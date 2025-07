"Nunca direi adeus ao meu Real Madrid", diz Lucas Vázquez em sua despedida

Acompanhado pelo francês Kylian Mbappé e pelo brasileiro Marcelo, o ponta que virou lateral Lucas Vázquez se despediu do Real Madrid nesta quinta-feira (17), em uma cerimônia emocionante.

"Este é um dos dias mais importantes da minha vida", começou ele, antes de agradecer à família e à torcida pelo apoio recebido. "Vocês me fizeram sentir em casa. Hoje é hora de me despedir, mas eu jamais direi adeus ao meu Real Madrid".

O contrato de Vázquez, de 34 anos, com o clube da capital, se encerrou em 30 de junho, embora ele tenha renovado seu vínculo para disputar a Copa do Mundo de Clubes. O jogador não anunciou se vai continuar como profissional ou se vai pendurar as chuteiras.

Lucas Vázquez fez o anúncio acompanhado pelo presidente Florentino Pérez na sala onde estavam presentes sua esposa, filhos, pais e irmão.

"Tive o privilégio de dividir o vestiário com lendas e conquistar títulos, mas, acima de tudo, fui feliz. Me senti valorizado, respeitado e querido", destacou Vázquez.

"Realizei meu sonho. Estou saindo, mas o Real Madrid nunca me deixará. Sou e sempre serei Lucas Vázquez, um jogador das categorias de base do Real Madrid", afirmou o lateral que disputou 402 partidas pelo time 'merengue', marcando 38 gols e dando 73 assistências.

Entre os troféus conquistados na última década pelo gigante da capital estão cinco Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supercopas da Europa, quatro títulos da LaLiga espanhola, uma Copa do Rei e quatro Supercopas da Espanha.

