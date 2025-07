A vida mudou após os 60 anos? Como superar a tristeza e a ansiedade

A vida depois dos 60 anos pode ser marcada por uma série de mudanças importantes: a aposentadoria, a saída de casa para viver com os filhos ou em uma instituição, e a perda de amigos e familiares são algumas delas. Cada uma dessas transições pode abalar profundamente o emocional do idoso, especialmente se vierem de forma inesperada ou sem que ele tenha voz na decisão.

Muitos aposentados relatam dificuldade para se adaptar à vida sem trabalho: a ocupação também representa identidade, propósito e pertencimento;

Mudanças bruscas, como sair do lar para outro ambiente, podem gerar estresse quando o idoso sente que perdeu o controle sobre a própria vida. Essa sensação pode ser ainda mais intensa se a saúde física estiver fragilizada;

A perda de um cônjuge é um dos fatores mais críticos para a saúde mental após os 60. Estudos mostram que a taxa de mortalidade entre homens tende a aumentar após a morte da esposa.

Imagem: iStock

A dor emocional não é "natural da idade". É sofrimento real e precisa de cuidado, empatia e tratamento.

Sinais de quando procurar ajuda

A saúde mental na terceira idade merece atenção como qualquer outro aspecto da saúde física. Muitas vezes, a tristeza persistente, o desânimo ou as alterações no comportamento são tratadas com indiferença, como se fossem parte do envelhecimento. Mas não são.

Entre os transtornos mais diagnosticados entre idosos estão a ansiedade, a depressão, a dependência química, a esquizofrenia e os transtornos alimentares.

Sinais como perda de apetite, insônia, isolamento social, falta de concentração, irritabilidade, negativismo prolongado ou apatia para realizar tarefas antes prazerosas merecem atenção. E se houver fala sobre suicídio, é necessário procurar ajuda médica imediatamente.

Psicólogos, psiquiatras, geriatras, assistentes sociais e cuidadores formam uma rede de apoio que ajuda o idoso a reencontrar o equilíbrio emocional, o sentido e a dignidade.

É preciso estímulos, vínculos e propósitos

A saúde mental pode e deve ser cultivada em qualquer idade. A boa notícia é que muitos sintomas de tristeza e ansiedade podem ser aliviados com mudanças na rotina e no ambiente.

A recomendação principal é manter a mente ativa e o corpo em movimento, com atividades prazerosas e significativas. Ler, pintar, ouvir música, jogar cartas, bordar ou fazer palavras cruzadas são exemplos de estímulos cognitivos que exercitam o cérebro e melhoram o humor;

Se o idoso for lúcido, mas resiste a mudanças como sair de casa, o ideal é dialogar com ele e buscar apoio de um assistente social para adaptar a casa com conforto e segurança. Quando a mudança for inevitável, preparar o terreno ajuda bastante: conhecer o novo local, os vizinhos e os cuidadores com antecedência pode reduzir o impacto emocional;

É importante lembrar que o envelhecimento também traz coisas boas: tempo para si, liberdade para explorar novos interesses, cultivar vínculos e descobrir novos amores. Estar próximo de netos, fazer amizades, se apaixonar de novo são fatores que contribuem para a sensação de prazer, conexão e bem-estar físico e emocional;

Por fim, ter planos é um antídoto poderoso contra o isolamento e a apatia. Tocar um instrumento, aprender um idioma, fazer voluntariado ou viajar são sonhos que podem, sim, ser realizados após os 60. A vida não acaba com a aposentadoria e o envelhecimento, ela apenas muda de ritmo.

*Com informações de reportagens publicadas em 16/02/2022 e 09/07/2021