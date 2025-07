Mulher suspeita de envenenar marido era contra pagamento de pensão

A madrasta que serviu feijão supostamente envenenado ao marido e ao enteado não aceitava o pagamento da pensão ao menino. É o que afirma o delegado, Conrado Guedes, responsável pela investigação.

O que aconteceu

Maria Amélia Campos, de 61 anos, cometeu suicídio em Cataguases, interior de Minas Gerais, momentos depois de supostamente envenenar o marido e o enteado. A mulher enfrentava sérios problemas financeiros, de saúde e depressão, segundo o delegado do caso.

Mensagens encontradas no celular de Maria Campos com líderes espirituais e relatos de testemunhas corroboram que a falta de dinheiro pode ter sido um dos motivadores para o crime. Além disso, a investigação revelou que ela tinha dificuldades em conviver com o menino e que episódios de violência contra ele eram frequentes.

"Essa informação que obtivemos casa direitinho com a de que ela não aceitava que o pai - marido dela - pagasse uma pensão alimentícia ao menor - enteado - mensalmente", disse o delegado.

A perícia está sendo realizada em Belo Horizonte para confirmar se houve envenenamento com chumbinho, material apreendido na casa do casal. O inquérito deve ser finalizado na próxima semana e encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) com pedido de arquivamento, já que Maria Amélia faleceu e, segundo as investigações, agiu sozinha.

O pai e o enteado seguem internados em estado grave. O menino está na UTI do Hospital Santa Isabel, em Ubá, e o pai segue hospitalizado em Cataguases.