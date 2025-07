Muito tem se falado do programa Carro Sustentável, iniciativa do governo federal que isenta o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de alguns veículos zero-quilômetro de entrada.

A medida já está valendo, e montadoras têm divulgando os preços reduzidos para os modelos que se enquadram no programa federal.

Com isso, o termo "carro popular" voltou a ter relevância, e muitos vão aproveitar o momento para comprar ou trocar de carro.

Porém, como é de se imaginar, os carros com IPI zero são modelos em suas versões mais simples, equipadas com motor 1.0 de aspiração natural e câmbio manual. Certamente são bons carros, já que até mesmo o mais barato deles,já vem recheado de equipamentos de conforto e segurança. Carro "pelado", como no passado, não existe mais.

Mas sempre tem como valorizar ainda mais nosso dinheiro e procurar um usado ainda mais completo gastando a mesma quantia de dinheiro ou até menor.

Na coluna desta semana, separei alternativas com motores mais fortes e câmbio automático, itens que fazem toda a diferença.

1 - Hyundai HB20 2023

Imagem: Divulgação

O modelo mais barato da Hyundai ficou R$ 12 mil mais em conta com a isenção do IPI e, agora, um HB20 Comfort, equipado com motor 1.0 aspirado e transmissão manual, custa R$ 84 mil.

Quem pretende seguir na marca pode pagar até um pouco menos por um HB20 Comfort TGDI 2023, que, apesar de compartilhar o mesmo nome de versão, traz propulsor 1.0 turbo e câmbio automático de seis marchas.

Esse é o primeiro ano do atual desenho, portanto, é um usado com a mesma aparência do zero-quilômetro. O valor sugerido na Tabela Fipe é de R$ 82,9 mil.

2 - Renault Logan 2022

Imagem: Murilo Góes/UOL

A marca francesa já está oferecendo o Kwid Zen com desconto de mais de R$ 13 mil. O carro novo mais barato do Brasil agora custa R$ 67,3 mil e, com isso, o interesse por ele deve crescer.

Porém, não podemos nos esquecer de que o Kwid não é dos carros mais amigáveis para quem precisa de espaço para bagagens e ocupantes.

O pequeno hatch até vai bem no ciclo urbano, mas sofre quando exigido em uma viagem com o carro lotado. Para quem tem essa necessidade, pode optar pelo Renault Logan Zen 2022, que, além de ser bem mais espaçoso, utiliza motor 1.6 de aspiração natural, mais adequado para viagens com o carro carregado.

Com câmbio automático do tipo CVT, tem Tabela Fipe de R$ 65,5 mil - ou seja, custa até menos do que o Kwid zero com desconto.

3 - Fiat Argo 2020

Imagem: Divulgação

Assim como o Kwid, o Fiat Mobi está entre os automóveis novos mais baratos do país. Ganhou desconto de R$ 13 mil e, agora, custa R$ 68 mil.

Pequeno e apertado, obviamente tem suas limitações, que podem ser supridas por seu irmão maior, o Argo.

Em faixa de preço semelhante, é possível considerar a versão Precision 2020, equipada com motor 1.8 de aspiração natural, o mesmo que também equipou o Jeep Renegade. Com quase o dobro de potência, é até covardia comparar o desempenho desse Argo com o do Mobi. Na configuração com câmbio automático de seis marchas, esse Argo tem Tabela Fipe de R$ 69,4 mil.

5 - VW Polo 2022

Imagem: Divulgação

Por fim, outro fabricante que divulgou descontos foi a Volkswagen. Seu modelo mais barato, e líder de vendas, é o Polo, que passa a custar R$ 87,8 mil na versão Track - quase R$ 8 mil mais barato do que antes.

Se você fizer questão de comprar um Polo, é possível descer três anos e considerar um Comfortline 2022, que utiliza o motor 1.0 turbo 200 TSI - ou seja, é pouco mais potente do que as atuais configurações turbinadas do modelo e bem mais forte do que os aspirados, que é o caso do Track.

Equipado com câmbio automático de seis marchas, o Polo Comfortline 2022 é certamente mais prazeroso de dirigir. A Tabela Fipe dessa configuração é de R$ 87,6 mil, praticamente o mesmo preço do Polo Track zero-quilômetro.