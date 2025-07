Médica é suspeita de apagar provas após marido matar seu suposto amante

A médica Sabrina Mello é suspeita de apagar evidências da participação dela e do marido, o empresário Gabriel Tacca, no assassinato de Ivan Bonotto, com quem a profissional de saúde supostamente tinha um caso extraconjugal. Ela nega ambas as acusações.

O que aconteceu

Sabrina é investigada por fraude processual por ter invadido o celular de Ivan e, supostamente, apagar provas do envolvimento dela e do marido no crime. A médica teve acesso ao aparelho após a vítima ser internada no hospital em que ela trabalha, e aproveitou para deletar mensagens, fotos e um vídeo gravado por Ivan antes de ser atacado. As informações são da Polícia Civil de Mato Grosso.

Médica teria alegado que apagou os dados do celular para "proteger a vítima". Ainda segundo a investigação, o aparelho de Ivan só foi entregue aos familiares três dias depois.

Sabrina afirma ser inocente e nega que tenha mantido um caso amoroso com Ivan. Por meio de nota, ela afirmou ser alvo de "calúnias sem nenhum cunho de verdade" por "pessoas que ignoram a realidade dos fatos, escolhendo o caminho de misturar minha vida privada com um homicídio, não havendo de forma alguma relação entre os fatos".

Na nota, a médica afirma que "a maioria das pessoas está escolhendo lados", mas garante que "escolheram o lado errado". "Estas pessoas não condenam o assassino confesso, mas fazem alvoroço em devassar minha vida privada. Falam mais de mim do que condenar o assassino".

Ela destacou que cumpriu seu papel de médica ao participar do socorro a Ivan no hospital, e falou que provará a inocência. "Não estou presa. Antecipar julgamentos acerca das pessoas é uma fala perigosa. Humildemente, peço a todos que aguardem o resultado das investigações [porque] não há absoluto nexo entre o homicídio ocorrido e a conduta em relação à minha vida privada".

Entenda o caso

Ivan Bonotto foi morto a facadas em março, no município de Sorriso. No começo, a Polícia Civil de Mato Grosso investigou o caso como homicídio decorrente de uma briga em bar.

Reviravoltas na investigação apontaramm para motivo passional. O principal suspeito do crime, Gabriel Tacca, teria contratado Danilo Guimarães para matar Ivan após descobrir que a vítima teria um caso com sua esposa, Sabrina. Detalhe: Gabriel e Ivan eram amigos.

Tacca contratou e Danilo arquitetaram o crime para simular uma briga de bar e despistar da motivação passional, segundo a polícia. Porém, imagens de câmeras de segurança mostraram que o suspeito atraiu Ivan até o local, onde ele foi atacado pelas costas e esfaqueado de surpresa.

Ivan se hospedava na casa de Sabrina e do marido sempre que ia para Sorriso. A vítima tinha um forte vínculo com o casal, disse a polícia.

Gabriel e Danilo foram presos ontem por envolvimento no assassinato de Ivan. Os dois prestaram depoimentos, mas a polícia não divulgou detalhes.

O UOL não conseguiu contato com a defesa de Sabrina e dos outros dois suspeitos. O espaço está aberto para manifestação.