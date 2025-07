Lula lidera cenários para 1º turno em 2026, tem empate técnico com Tarcísio no 2º, diz Genial/Quaest

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera todos os cenários de primeiro turno para as eleições presidenciais de 2026 e, em segundo turno, também aparece à frente dos adversários, mas no caso de duelo com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem empate técnico no limite da margem de erro, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira.

De acordo com o levantamento da Quaest, encomendado pela corretora Genial Investimentos, se o candidato for o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula teria 32%, contra 26% de Bolsonaro. O ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) aparece com 8%, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), soma 6%, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), soma 3% e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 2%.

Neste cenário, indecisos são 9% e 14% declararam voto nulo ou branco ou não souberam responder.

Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele também é réu em um processo no Supremo Tribunal Federal (STF) que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado após a vitória de Lula sobre o ex-presidente na eleição de 2022.

No cenário em que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) é candidata, Lula aparece com 30%, Michelle soma 19%, Ciro fica com 10%, Ratinho Júnior tem 7%, Caiado aparece com 5% e Zema com 4%. Indecisos são 9%; brancos, nulos e não sabem somam 16%.

Na simulação com o nome de Tarcísio, Lula mantém a liderança com 32%, o governador de São Paulo soma 15%, Ciro tem 12%, Caiado soma 5%, Zema 4% e o nome de Ratinho Júnior não foi incluído nesta simulação. Indecisos são 11%; brancos, nulos e não sabem somam 21%.

Com o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como candidato, Lula tem 31%, o parlamentar soma 15%, Ciro tem 11%, Ratinho fica com 7%, Caiado e Zema somam 5% cada, indecisos são 10%; brancos, nulos e não sabem são 16%.

Em eventual revanche de 2022 contra Bolsonaro em segundo turno, Lula aparece com 43%, ante 41% na pesquisa de maio, enquanto Bolsonaro soma 37%, ante 41%, com o petista se distanciando do ex-presidente neste cenário.

Contra Tarcísio, Lula teria 41%, mantendo o patamar da pesquisa anterior, enquanto o governador paulista aparece com 37%, ante 40%. Ainda assim, como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, Lula e Tarcísio aparecem tecnicamente empatados na margem de erro.

Numa eventual disputa contra Michelle, Lula aparece com 43%, mesmo patamar da pesquisa anterior, enquanto a ex-primeira-dama soma 36%, ante 39%.

Contra Eduardo Bolsonaro, Lula tem 43%, ante 44% em maio, enquanto o parlamentar, que está nos Estados Unidos licenciado do mandato, soma 33%, ante 34%.

A pesquisa apontou ainda que 58% dos entrevistados entendem que Lula, que completará 80 anos em outubro e já admitiu ser candidato à reeleição, não deveria se candidatar. Em maio esse percentual era de 66%. Os que acham que Lula deve ser candidato são 38%, ante 32% na pesquisa anterior.

Ainda, 62% acham que Bolsonaro, que mesmo inelegível tem insistido que será novamente candidato, deveria abrir mão da candidatura e apoiar outro nome. Em maio, 65% dos entrevistados pensavam desta maneira. Os que acham que o ex-presidente deve manter a candidatura são 28%, contra 26% na pesquisa anterior.

A Quaest ouviu 2.004 pessoas presencialmente entre os dias 10 e 14 de julho.

(Por Eduardo Simões)