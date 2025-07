Lula fala em "chantagem inaceitável" de Trump e defende soberania em atuação sobre Big Techs

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que a carta do presidente norte-americano, Donald Trump, anunciando uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, é uma "chantagem inaceitável" e defendeu a soberania do Brasil na atuação relacionada às empresas digitais.

"O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos, e encaminhamos, em 16 de maio, uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta, e o que veio foi uma chantagem inaceitável, em forma de ameaças às instituições brasileiras, e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos", disse Lula em pronunciamento à nação.

Na semana passada, Trump encaminhou uma carta ao governo brasileiro anunciando a tarifação a partir de 1º de agosto, citando o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele chamou de "caça às bruxas" que deveria parar "imediatamente". Trump citou ainda ações tomadas contra empresas digitais norte-americanas e o que classificou como uma relação comercial injusta entre os EUA e o Brasil.

No pronunciamento desta quinta-feira, Lula disse que a tentativa de intervenção no Judiciário do país é um ataque à soberania brasileira.

"Contamos com um Poder Judiciário independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal... Tentar interferir na Justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional."

O presidente destacou ainda que "a defesa da nossa soberania também se aplica à atuação das plataformas digitais estrangeiras no Brasil".

"Para operar no nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras são obrigadas a cumprir as regras", disse Lula. "No Brasil, ninguém -- ninguém -- está acima da lei."

Ao mesmo tempo, Lula procurou manter as portas abertas para uma solução negociada e reforçou que o Brasil tem tido déficits comerciais com os Estados Unidos, o que não justifica a imposição da tarifa anunciada por Trump.

"Seguiremos apostando nas boas relações diplomáticas e comerciais, não apenas com os Estados Unidos, mas com todos os países do mundo."

"A primeira vítima de um mundo sem regras é a verdade. São falsas as alegações sobre práticas comerciais desleais brasileiras. Os Estados Unidos acumulam, há mais de 15 anos, robusto superávit comercial de US$410 bilhões de dólares."

Lula ainda fez questão de fazer uma defesa do Pix, que também tem sido alvo dos norte-americanos.

"O Pix é do Brasil. Não aceitaremos ataques ao Pix, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo, e vamos protegê-lo", disse.

(Por Alexandre Caverni)