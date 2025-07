Lula: Carta de Trump continha ameaças às instituições e informações falsas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de "chantagem" o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tarifas de 50% a produtos comprados do Brasil. A declaração foi dada em pronunciamento transmitido em rede nacional de rádio e TV na noite desta quinta-feira, 16.

"Fomos surpreendidos, na última semana, por uma carta do presidente norte-americano anunciando a taxação dos produtos brasileiros em 50%, a partir de 1º de agosto", iniciou Lula.

Em seguida, ele disse que o Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. "Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos, e encaminhamos, em 16 de maio, uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta, e o que veio foi uma chantagem inaceitável, em forma de ameaças às instituições brasileiras, e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos", completou.

Sobre as alegações de Trump contrárias ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), ele reforçou que o Brasil tem um Poder Judiciário independente e que o País respeita o devido processo legal, os princípios da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa. "Tentar interferir na justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional", criticou.

Big techs

No mesmo pronunciamento, o presidente disse que a defesa da soberania brasileira também se aplica às big techs. O pronunciamento teve como tópico principal a tarifa de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros.

"A defesa da nossa soberania também se aplica à atuação das plataformas digitais estrangeiras no Brasil. Para operar no nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras são obrigadas a cumprir as regras", afirmou Lula. "No Brasil, ninguém - ninguém - está acima da lei", continuou.

Em seguida, o chefe do Executivo elencou golpes e crimes cometidos na internet. "É preciso proteger as famílias brasileiras de indivíduos e organizações que se utilizam das redes digitais para promover golpes e fraudes, cometer crime de racismo, incentivar a violência contra as mulheres e atacar a democracia, além de alimentar o ódio, violência e bullying entre crianças e adolescentes, em alguns casos levando à morte, e desacreditar as vacinas, trazendo de volta doenças há muito tempo erradicadas."

Mais cedo nesta quinta, Lula afirmou que o Brasil vai "cobrar imposto das empresas americanas digitais", sem detalhar como isso será feito.