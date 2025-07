Lucro trimestral da Citizens Financial cresce com aumento das taxas e receita de juros

(Reuters) - A Citizens Financial divulgou nesta quinta-feira um aumento no lucro do segundo trimestre, ajudada por uma maior receita de taxas e menores custos de depósitos.

O credor registrou uma receita total sem juros de US$600 milhões nos três meses encerrados em 30 de junho, acima dos US$553 milhões registrados há um ano.

Sua receita líquida de juros - a diferença entre o que os bancos pagam aos clientes sobre depósitos e o que ganham como juros sobre empréstimos - aumentou quase 2%, para US$1,44 bilhão, em relação ao ano anterior, refletindo custos de financiamento mais baixos.

As provisões do banco para perdas de crédito caíram 10%, para US$164 milhões no segundo trimestre, ressaltando a confiança na saúde do consumidor. O M&T Bank também registrou uma redução nos fundos de emergência.

Embora as taxas de mercado de capitais da Citizens tenham caído 21,6%, para US$105 milhões, suas taxas de patrimônio, que também refletem sua crescente unidade de private banking, aumentaram 17%, para US$88 milhões.

Suas ações subiram mais de 7,3% em 2025, até o último fechamento, em comparação com um ganho de 10,7% no índice KBW Bank .

(Reportagem de Ateev Bhandari em Bengaluru)