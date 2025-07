Justiça afasta PMs da Rota envolvidos na morte de policial civil em SP

A Justiça de São Paulo determinou o afastamento dos policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) Marcus Augusto Costa Mendes e Robson Santos Barreto pelo prazo inicial de 90 dias. A dupla é investigada por envolvimento na morte do policial civil Rafael Moura da Silva, 38, durante uma ocorrência no Campo Limpo, na zona sul da capital paulista. Outro policial civil, Marcos Santos de Sousa, também se feriu.

O que aconteceu

Juíza atendeu solicitação da polícia por entender que a medida é "necessária e adequada". Isabel Begalli Rodriguez afirmou na decisão, obtida pelo UOL, que as informações nos autos até o momento indicam que o sargento Marcus teria entrado correndo em um beco onde Rafael e o colega estavam fazendo diligência oficial e "imediatamente desferiu disparos de arma de fogo, vindo a atingi-los". Ela ponderou que os agentes civis estavam devidamente identificados com distintivos e viaturas caracterizadas no momento dos disparos.

A magistrada também ressaltou que Robson, embora não tenha disparado, esteve envolvido com outro caso com Marcus há pouco mais de um mês. Na ocorrência citada, a dupla teria realizado "uma abordagem semelhante" que também resultou em morte —não foram fornecidos mais detalhes sobre o caso. Isso pode "revelar padrão de conduta temerária que pode colocar em risco a segurança da população", escreveu Rodriguez.

A decisão discorre que o afastamento visa evitar que Marcus e Robson "reiterem conduta lesiva". Também é necessária para evitar que a dupla destrua ou oculte provas e intimide testemunhas.

A reportagem não encontrou as defesas de Marcus e Robson para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso

Os PMs da Rota faziam incursão na comunidade e não sabiam da presença dos agentes da 3ª Delegacia Seccional (Oeste) no local. Rafael e Marcos avançaram a pé por um beco, enquanto os colegas Luan Vitor Munhoz, 35, e Jonas Ransen Rabelo de Araújo, 34, faziam a cobertura externa.

Rafael foi baleado quatro vezes pelo sargento Marcus. O investigador Marcos Santos de Sousa, 41, colega do policial civil foi ferido de raspão. Ambos estavam à procura de autores de latrocínio (roubo seguido de morte) na Favela do Fogaréu.

O cabo Robson Santos Barreto e o sargento Mendes também entraram no beco, mas pelo lado oposto. O sargento — em tese como o mais experiente da equipe pela patente —, viu o investigador Rafael com arma na mão, pensou que ele era criminoso e efetuou quatro disparos. Mendes só parou de atirar quando ouviu os gritos: "é polícia, é polícia". Segundo o investigador Marcos, o sargento atirou sem fazer qualquer abordagem.

Caso agora é investigado por homicídio. Inicialmente, o caso foi registrado no 37º DP (Campo Limpo) como tentativa de homicídio. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública lamentou a morte do policial e disse que o caso " segue sob investigação".

Câmeras corporais são analisadas após a Polícia Militar disponibilizar as imagens das câmeras ao delegado Antônio Giovanni Almeida Neto. Ele apura se houve erro de tipo permissivo cometido pelo sargento Mendes ou legítima defesa putativa, já que o sargento diz confundido o investigador com criminoso. O BO indica que não era possível determinar, no momento, se o sargento agiu com intenção e menciona que o inquérito policial poderá revelar a ausência ou presença de elementos de culpa.