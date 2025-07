Detida após dar à luz no RJ, Danúbia Rangel vai para prisão domiciliar

Do UOL, em São Paulo

Um juiz do Rio de Janeiro concedeu hoje a prisão domiciliar para Danúbia de Souza Rangel, ex-mulher do traficante Nem da Rocinha, presa após dar à luz uma menina em uma maternidade.

O que aconteceu

Danúbia ficará presa em regime fechado com tornozeleira eletrônica. Ela não poderá receber outras pessoas em casa - além dos que já moram na residência, dos empregados e dos profissionais da saúde - e também está proibida de manter contato com o mundo exterior.

Juiz Rafael Estrela Nóbrega argumentou que a criança é uma recém-nascida com síndrome de Down. O magistrado também escreveu que Danúbia foi presa por lavagem de dinheiro, não por algum crime com violência ou grave ameaça.

Ex-mulher de Nem da Rocinha foi presa no último dia 5 na capital fluminense. Ela era considerada foragida há quase um mês.

Polícia cumpriu um mandado de prisão emitido em 10 de junho contra ela. A ação foi determinada pela 5ª Vara Criminal da Capital do TJ (Tribunal de Justiça), por condenação transitada em julgado, com pena de 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas.

Após a Justiça manter a prisão, Danúbia publicou um vídeo nas redes sociais chorando e afirmando que não cometeu crime nenhum. "Estou pedindo para vocês me ajudarem como mãe, mãe de um recém-nascido que está precisando de carinho e amor. É o justo! Tem pessoas que cometem crime muito piores e não é igual comigo, só peço que me ajudem de coração, só quero ficar em casa com minha família", diz na gravação.

Danúbia ficou presa por pouco mais de oito anos na zona norte do Rio. Ela estava detida no Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, quando foi solta, em janeiro de 2024 após cumprir a pena. A ex-esposa de Nem da Rocinha foi condenada pelos crimes de corrupção ativa e associação ao tráfico de drogas.