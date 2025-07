Jovem que atacou escola e matou criança no RS agiu sozinho, diz polícia

O adolescente de 16 anos, apreendido por atacar uma escola no município de Estação e deixar uma criança morta, agiu sozinho. As informações são da Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Adolescente agiu por "uma iniciativa exclusiva", sem a ajuda de outras pessoas. Perícia realizada em aparelhos eletrônicos mostrou que ele participava de comunidades virtuais que abordam o tema de ataques, mas não foi possível identificar a participação de terceiros no atentado, segundo a PCRS.

Polícia traçou o percurso feito pelo adolescente no dia do ataque. De acordo com a investigação, ele comprou bombinhas em um bazar, voltou para a casa dele, e depois se dirigiu à escola. Maiores detalhes não foram repassados para não incentivar atentados do tipo.

Adolescente escolheu a Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi de forma aleatória. O ataque resultou na morte de Vitor André Kungel Gambirazi, 9, e deixou duas meninas feridas. Para a polícia, mais crianças só não foram feridas graças a ação rápida dos professores que evacuaram a escola e salvaram vidas.

O inquérito foi concluído como ato infracional análogo a homicídio consumado e tentativa de homicídio. O caso foi enviado ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, que dará prosseguimento.

Adolescente segue internado provisoriamente em um centro de atendimento socioeducativo. O período de internação é de 45 dias, mas pode ser prorrogado por determinação da Justiça. O jovem é paciente psiquiátrico, de acordo com a Secretaria de Segurança Público do estado.

08.jul.2025 - Vitor André Kungel Gambirazi, de 9 anos, morreu no ataque ocorrido em uma escola municipal de Estação (RS) Imagem: Reprodução

Escola reabriu

A escola municipal reabriu as portas nesta quinta-feira. A unidade de ensino vai operar inicialmente com foco em atividades lúdicas e o apoio de psicólogos.

Prefeitura de Estação reforçou a segurança e passou a exigir identificação na entrada. "Tudo foi organizado e planejado com muita responsabilidade, afeto e dedicação para que este retorno seja leve, tranquilo, e o mais acolhedor e seguro possível", afirmou a gestão por meio de nota.

Crianças feridas já receberam alta. Uma delas recebeu atendimento e foi liberada no mesmo dia; a outra precisou passar por cirurgia e recebeu alta no domingo passado.