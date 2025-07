Josias: Pauta-bomba de R$ 30 bi merece veto de Lula, se aprovada no Senado

Caso a pauta-bomba que pode representar gastos extras de até R$ 30 bilhões aos cofres públicos seja aprovada no Senado, o presidente Lula (PT) deve vetá-la, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News hoje.

Ontem, em retaliação a derrotas no Congresso, parlamentares aprovaram um projeto que inclui até R$ 30 bilhões em crédito subsidiado para o agronegócio. Antes, Lula havia vetado o projeto que previa o aumento no número de deputados federais.

Há certas coisas que precisam ser feitas. Lula estava diante de um dilema hamletiano: ser ou não ser presidente da República. Para ser, é preciso vetar propostas que não fazem nexo e não têm conexão com a realidade. O mais escandaloso é Lula ter esperado até o último dia para fazer isso e efetivar esse veto [ao aumento no número de deputados].

Ele esperou porque ainda havia muita dúvida do governo. Se há uma desconexão entre o número de cadeiras na Câmara e o censo do IBGE, eles que rearranjem por lá. Não faz sentido criar uma despesa no instante em que o governo está cortando clipes para fechar a conta do ano.

Diante desse dilema, Lula preferiu ser presidente da República, o que impõe determinadas atribuições que não podem ser contornadas. Nesse caso específico, o veto era incontornável e Lula demorou até tomar a decisão. Fez isso porque as pesquisas estão aí.

Agora temos que enfrentar essa cara virada da Câmara. O Congresso aprova uma bomba com R$ 30 bilhões. A resposta ao veto impõe um prejuízo ainda maior do que seria a criação das novas cadeiras. Se fosse o presidente que todos imaginam ser, Lula também deveria vetar essa outra proposta. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, um eventual veto de Lula à pauta-bomba daria um recado claro para a sociedade sobre a responsabilidade do aumento de gastos do governo.

O Congresso pode derrubar o veto depois, mas pelo menos cada um fica sabendo quem é o responsável pela atrocidade fiscal e está metendo a mão no bolso dos brasileiros.

Vetando, o presidente esclarece: 'eu cumpri a minha obrigação'. Ele também deveria vetar essa outra proposta. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: