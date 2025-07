Japão mantém negociações sobre tarifas dos EUA com Lutnick e pretende se reunir com Bessent

Por Leika Kihara e Kentaro Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - O principal negociador comercial do Japão, Ryosei Akazawa, conversou com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, sobre as tarifas norte-americanas nesta quinta-feira, enquanto Tóquio corre para evitar uma taxa de 25% que será imposta a menos que um acordo seja fechado até o prazo final de 1º de agosto.

Durante a ligação telefônica de 45 minutos, os dois lados "reconfirmaram a posição um do outro sobre as medidas tarifárias dos EUA e tiveram uma conversa profunda", disse o governo do Japão em um comunicado, acrescentando que Tóquio continuará o diálogo com Washington.

As conversas telefônicas ocorreram depois que o presidente Donald Trump disse na quarta-feira que os EUA provavelmente manterão as tarifas de 25% sobre as importações do Japão, que entrarão em vigor a partir de 1º de agosto a menos que os países fechem um acordo comercial.

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, vai se reunir com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, em Tóquio na sexta-feira, disse o governo japonês em um anúncio separado.

Bessent está visitando o Japão para participar do dia nacional dos EUA na World Expo 2025 em Osaka, no sábado. Akazawa estará em Osaka no sábado para receber a delegação dos EUA liderada por Bessent.

"Há certos elementos que não podemos comprometer", disse Akazawa a repórteres nesta quinta-feira. "Mas esperamos continuar os esforços para chegar a um acordo tendo em mente o dia 1º de agosto como marco."

O Japão não conseguiu fechar um acordo comercial com os EUA uma vez que tem dificuldades para obter concessões para tarifas de 25% sobre automóveis, um dos pilares da economia dependente de exportação do país.

(Reportagem de Leika Kihara e Kentaro Sugiyama)