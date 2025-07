IPC deve continuar pressionado para cima por energia elétrica à frente, diz analista da Fipe

O Índice de Preços do Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe) deve continuar pressionado para cima, devido à entrada da bandeira vermelha patamar 1 e, a partir da próxima quadrissemana, do reajuste do preço de energia elétrica pela Enel SP. A avaliação é do analista técnico do IPC-Fipe, Marcelo Pereira.

Segundo ele, a alta de 0,19% na segunda quadrissemana de julho, após recuo de 0,09% na primeira, já era esperada. O grupo de Transportes, afirma, também deve continuar pressionando o índice até o fim do mês, devolvendo a gratuidade do ônibus urbano.

Adicionalmente, Pereira observa que alguns alimentos in natura começam a registrar quedas menos intensas, contribuindo para a deflação menor de Alimentação (-0,67% para -0,46%). "Mas ainda vemos alimentos semielaborados, como arroz, feijão, leite longa vida com variações negativas", ressalta.

A Fipe mantém a estimativa de alta de 0,41% para o IPC de julho.