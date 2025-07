Investidores da Meta e Zuckerberg chegam a acordo sobre julgamento de privacidade do Facebook

WILMINGTON, DELAWARE (Reuters) - Mark Zuckerberg e os atuais e ex-diretores e executivos da Meta chegaram a um acordo nesta quinta-feira para encerrar o litígio que pede US$8 bilhões por danos que eles supostamente causaram à empresa ao permitir repetidas violações da privacidade dos usuários do Facebook, disse um advogado dos acionistas a um juiz de Delaware na quinta-feira.

As partes não revelaram detalhes do acordo e os advogados de defesa não se dirigiram à juíza, Kathaleen McCormick, do Tribunal de Chancelaria de Delaware. McCormick suspendeu o julgamento no momento em que ele entrava em seu segundo dia e parabenizou as partes.

O advogado dos autores da ação, Sam Closic, disse que o acordo foi fechado rapidamente.

O investidor bilionário Marc Andreessen, que é réu no julgamento e diretor da Meta, estava escalado para testemunhar na quinta-feira.

Acionistas da Meta processaram Zuckerberg, Andreessen e outros ex-executivos da empresa, incluindo a ex-diretora de operações Sheryl Sandberg, na esperança de responsabilizá-los por bilhões de dólares em multas e custos legais que a empresa pagou nos últimos anos.

A Comissão Federal de Comércio multou o Facebook em US$5 bilhões em 2019, depois de descobrir que ele não cumpriu um acordo de 2012 com o órgão regulador para proteger os dados dos usuários.

Os acionistas queriam que os 11 réus usassem seu patrimônio pessoal para reembolsar a empresa. Os réus negaram as alegações, que eles chamaram de "alegações extremas".

O Facebook mudou seu nome para Meta em 2021. A empresa não é ré do caso.

A empresa se recusou a comentar. Um advogado dos réus não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem de Tom Hals em Wilmington, Delaware)