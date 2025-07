Inglaterra vence Suécia nos pênaltis e vai às semifinais da Eurocopa feminina

Após uma reação em três minutos que levou ao empate em 2 a 2 e uma disputa de pênaltis repleta de erros, vencida por 3 a 2 após 14 cobranças, a atual campeã europeia Inglaterra, impulsionada pela entrada de Chloé Kelly, derrotou a Suécia e avançou para as semifinais da Eurocopa feminina nesta quinta-feira (17), em Zurique.

No triunfo diante de 22.400 espectadores, a estrela da noite foi a goleira inglesa Hannah Hampton, que defendeu dois pênaltis cobrados pelas suecas em uma disputa marcada por falhas de ambos os lados, após uma prorrogação em que pouca coisa aconteceu.

"Foi estressante de assistir e estressante de jogar! Eu pensava a cada vez que defendia um pênalti: 'Por favor, converte essa cobrança para que a gente possa ter uma pequena margem'", disse Hampton à BBC, após a partida.

Apenas Lucy Bronze, Chloé Kelly e Alessia Russo conseguiram converter suas cobranças. Foi o suficiente para que a Inglaterra avançasse às semifinais, onde vai enfrentar a Itália.

As suecas abriram a vantagem com Kosovare Asllani logo no início do jogo (2') e de Stina Blackstenius (25') em falhas defensivas de Jess Carter.

Mas a Inglaterra conseguiu empatar no espaço de dois minutos na reta final graças a Bronze (79') e Michelle Agyemang (81'), ambas com assistências de Kelly.

Em busca do primeiro título desde a conquista da primeira Eurocopa, em 1984, as suecas sofreram uma grande decepção após os repetidos erros na disputa de pênaltis.

A Inglaterra vai enfrentar a Itália nas semifinais em 22 de julho.

Nesta sexta-feira, a atual campeã mundial Espanha vai jogar contra a anfitriã Suíça em outro duelo das quartas de final, em Berna, às 16h (horário de Brasília).

