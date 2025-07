Incêndio em shopping no Iraque deixa pelo menos 69 mortos

Por Aref Mohammed e Ahmed Rasheed

BAGDÁ (Reuters) - Um incêndio de grandes proporções em um shopping na cidade de al-Kut, no leste do Iraque, deixou pelo menos 69 pessoas mortas e outras 11 desaparecidas, disseram autoridades de saúde da cidade e duas fontes policiais à Reuters na quinta-feira.

As imagens da Reuters após o incêndio mostraram o exterior enegrecido do prédio do "Corniche Hypermarket", com equipes de resgate e forças de segurança ainda no local.

Vídeos verificados pela Reuters mostraram bombeiros esguichando água no prédio em chamas durante a noite e pessoas sendo resgatadas pelo alto pelos socorristas.

“Temos mais corpos que ainda não foram recuperados sob os escombros do incêndio”, declarou a autoridade municipal Ali al-Mayahi à Reuters.

A causa do incêndio não foi conhecida imediatamente, mas o governador da província disse que os resultados iniciais de uma investigação seriam anunciados dentro de 48 horas, informou a agência de notícias estatal INA.

“Entramos com ações judiciais contra o proprietário do prédio e o shopping center”, disse governador, segundo a INA.

A falta de medidas de segurança no Iraque tem levado a um grande número de mortes em incêndios. Em 2023, mais de 100 pessoas foram mortas depois que um incêndio varreu um salão de casamento lotado em uma cidade do norte do Iraque.

(Reportagem de Aref Mohammed e Ahmed Rasheed em Bagdá, reportagem adicional de Mahezabin Yesdhani Syed)