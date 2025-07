Ibovespa tem leve baixa na abertura com mercado digerindo decisão sobre IOF

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha leve baixa nos primeiros negócios desta quinta-feira, com o mercado digerindo a retomada parcial do decreto do governo sobre o IOF, além da aprovação em primeiro turno da PEC sobre precatórios no Senado, enquanto segue monitorando a resposta brasileira às tarifas dos Estados Unidos.

Na cena internacional, dados econômicos norte-americanos estão sob os holofotes nesta manhã, incluindo os de emprego e vendas no varejo, enquanto, no Brasil, a atenção recai sobre o IGP-10, que passou a recuar 1,65% em julho em meio à queda generalizada dos preços aos produtores.

Às 10h08, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação negativa de 0,06%, a 135.438,35 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 13 de agosto, subia 0,1%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)