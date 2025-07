Governo Trump já rascunhou proposta de sanções contra Moraes, diz jornal

O governo Trump já tem um rascunho da proposta de sanções contra o ministro do STF Alexandre de Moraes, segundo o jornal americano The Washington Post.

O que aconteceu

Duas fontes da Casa Branca disseram ter visto o esboço do documento no mês passado. Segundo esses interlocutores, o Departamento do Tesouro dos EUA resiste à medida.

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro esteve na Casa Branca nesta semana. Segundo o jornal, quatro fontes disseram que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está trabalhando em estreita colaboração com o governo americano para impor sanções a Moraes.

Medida está relacionada a ações de Moraes contra plataformas digitais. Políticos republicanos argumentam que as decisões do ministro contra as "big techs" no Brasil, como a suspensão de contas, afetam a liberdade de expressão.

Sanções propostas contra Moraes provavelmente invocariam a Lei Magnitsky, diz jornal. Isso autoriza o governo dos EUA a impor sanções a estrangeiros acusados de corrupção e violações de direitos humanos.

As sanções autorizadas pela Lei Magnitsky são supervisionadas pelo OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros), vinculado ao Departamento do Tesouro. Um funcionário do alto escalão do governo disse ao Washington Post que o órgão se recusou firmemente a prosseguir com a medida.

A medida é amplamente defendida por Eduardo Bolsonaro e aliados. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, já admitiu que a iniciativa estava sendo discutida. "Isso está sendo analisado agora, e há uma grande, grande possibilidade de que isso aconteça", afirmou.

Parte do governo americano resiste às sanções. Como mostrou o colunista do UOL Jamil Chade, o alto escalão considera que existem "altos riscos" na medida, tanto para os interesses americanos quanto em termos de estratégia para apoiar a volta da direita ao poder no Brasil.

Eleições de 2026 são consideradas estratégicas. A avaliação de uma ala da Casa Branca é que uma sanção contra o juiz brasileiro poderia motivar uma espécie de frente ampla no país contra qualquer candidato apoiado pelo bolsonarismo e o trumpismo.