Frio não é desculpa: 8 exercícios para modelar o corpo em casa

Quando os termômetros despencam, o sofá ou a cama parecem mais convidativos que o colchonete. Mas o corpo não espera a primavera para entrar em forma. Depois de apenas 15 dias parado, já começa a perder condicionamento cardiovascular, força muscular e até resistência mental para voltar à ativa. E o frio, embora tentador como desculpa, não é inimigo do treino.

Se a ideia de sair para malhar parece tortura, a solução pode estar dentro de casa. Um espaço de 2 metros quadrados, um tênis confortável e o peso do seu próprio corpo são suficientes para um treino completo — que ativa pernas, braços, abdome, peitoral e pulmões.

A seguir, um circuito de oito exercícios curtos e intensos que você pode fazer em menos de 20 minutos e que não exigem equipamento algum. Eles foram elaborados pela profissional de educação física Cau Saad, especialista em metodologia do treinamento específico.

Como funciona o treino

Realize cada exercício por 30 segundos, sem intervalo entre eles. Ao fim do último movimento, descanse de 30 segundos a 1 minuto. Isso é 1 volta no circuito. O ideal é fazer 3 voltas completas.

1 - Polichinelo com agachamento

Polichinelo aquece tudo de uma vez Imagem: iStock

Aquece tudo de uma vez: braços, pernas e coração.

Em pé, com as pernas unidas e os braços estendidos ao lado do corpo, dê um salto para cima. Ao mesmo tempo, afaste os pés lateralmente e bata as mãos acima da cabeça. Volte para a posição inicial e depois agache, tocando as mãos no solo. Estenda as pernas e repita o exercício sem parar.

2 - Agachamento com deslocamento lateral

Agachamento põe as coxas e glúteos em ação Imagem: iStock

Para as coxas e glúteos entrarem em ação.

Em pé, fique com as pernas unidas e coloque as mãos na cintura. Dê um passo para o lado. Estenda os braços à frente, contraia o abdome e agache até suas coxas ficarem paralelas ao chão. Volte para a posição inicial e execute o movimento para o outro lado.

3 - Prancha com toque nas pernas

Prancha trabalha o abdome Imagem: Arte UOL

Trabalha abdome e estabilidade.

Fique em posição de flexão de braços, com as mãos afastadas em uma largura igual a dos ombros e o abdome contraído, para estabilizar o corpo. Leve a mão esquerda até a lateral da coxa de mesmo lado. Volte e repita com a outra mão.

4 - Salto com afundo

Afundo ajuda no fortalecimento das pernas Imagem: iStock

Perfeito para coordenação, força e equilíbrio.

Fique em pé, com as pernas afastadas na largura do quadril e as mãos na cintura. Flexione levemente os joelhos para pegar impulso e dê um salto para cima. Depois, dê um pequeno salto, coloque a perna direita à frente e flexione os joelhos, fazendo um afundo. Retorne à posição inicial e repita o movimento, agora colocando a perna esquerda à frente.

5 - Abdominal grupado

Abdominal grupado põe foco no core Imagem: Reprodução

Foco no core.

Sente-se no chão. Apoie as mãos no solo ao lado corpo e erga as pernas. Incline o tronco para trás e estenda as pernas para a frente. Depois, mova o tronco para a frente e ao mesmo tempo flexione os joelhos, aproximando-os do peito. Repita o movimento sem parar

6 - Flexão de braços com peito no chão

Flexão com peito no chão é uma versão mais intensa da clássica flexão Imagem: Reprodução

Versão mais intensa da clássica flexão.

Fique em posição de flexão de braços, com as mãos afastadas em uma largura um pouco maior do que a entre os ombros. Flexione os cotovelos e desça o corpo devagar, até o peito encostar no chão. Erga as mãos e os pés e dê uma breve pausa. Retorne para a posição inicial.

7 - Salto patinador

Salto patinador treina o equilíbrio Imagem: Reprodução

Explosão e equilíbrio num só movimento.

Fique em pé com as pernas afastadas na largura do quadril. Dê um salto para a esquerda e fique apoiado apenas na perna de mesmo lado. Simultaneamente, leve os braços para o lado esquerdo. Agora, salte para o lado direito, apoiando-se somente na perna de mesmo lado e movendo os braços.

8 - Burpee

Burpee é o rei dos exercícios funcionais Imagem: iStock

O rei dos exercícios funcionais.

Em pé, com as pernas afastadas na lateral do quadril, flexione os joelhos e agache. Apoie as mãos no chão e "jogue" os pés para trás, ficando em posição de flexão de braços. Volte e estenda o corpo, dando um salto para cima com as mãos estendidas acima da cabeça. Repita o movimento de forma contínua.

Por que funciona?

Esse tipo de circuito, conhecido como treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT), combina força muscular e estímulo cardiovascular. O corpo trabalha o tempo todo e o metabolismo continua acelerado mesmo após o treino. Resultado: você ganha condicionamento, gasta calorias e melhora a disposição —sem sair de casa, sem equipamentos e sem desculpas.

E malhar no frio tem vantagens. O corpo precisa de mais energia para manter a temperatura, o que pode elevar o gasto calórico. Ou seja, se você vencer a preguiça, o inverno pode ser o seu melhor aliado.

*Com informações de reportagem publicada em 23/03/2020 e 02/07/2024