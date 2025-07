Repórter se assusta com bombardeio transmitido ao vivo na Síria; veja vídeo

O momento em que o Ministério da Defesa da Síria, em Damasco, foi atingido por um bombardeio israelense foi gravado por uma equipe de reportagem que transmitia a situação ao vivo no país.

O que aconteceu

Repórter Solin Mohammedamin, do canal curdo Rudaw, se assustou no momento em que ouviu as explosões. A gravação aconteceu ontem, no terceiro dia de ofensiva israelense no país.

Ataque deixou parte do prédio destruída. Outro ataque também aconteceu perto do palácio presidencial do país, em uma área militar.

Escalada de ataques israelenses à Síria começou nesta semana. A justificativa atual do governo de Netanyahu para os bombardeios é a necessidade de destruir forças sírias que atacam as comunidades drusas (uma minoria religiosa) no sul do país.

Cidade de Sweida, majoritariamente drusa, foi alvo de conflitos violentos nesta semana. Ao menos 370 pessoas morreram em execuções sumárias durante um episório de violência, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Israel afirmou que os novos governantes da Síria são "jihadistas mal disfarçados". O país também alegou que as forças de defesa não impediam ataques aos drusos. Ao todo, três pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas nos bombardeios, que duraram três dias, segundo o Ministério da Saúde da Síria.

Governo Sírio deixou região hoje. O presidente Ahmed al Sharaa, anunciou que transferiu às "facções locais e aos xeques drusos" a responsabilidade de manter a segurança na cidade. Em discurso televisionado, ele disse que faria os autores dos atos violentos contra essa minoria "prestar contas" e condenou o "ataque em larga escala a infraestruturas civis e governamentais" sírias por parte de Israel.

*Com informações da AFP e da Reuters